Trabajadores de la Universidad en alerta: nueva marcha y más medidas de fuerza

Luego de reuniones con autoridades nacionales que finalizaron sin avances se puso en marcha una nueva etapa en el plan de lucha

nte la falta de respuestas, los trabajadores nodocentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata dan continuidad al plan de lucha que incluyó agenda de medidas de fuerza con paros rotativos de 48 horas cada semana de agosto.

En ese marco, comenzó una nueva etapa de reclamos una marcha que partió desde la Facultad de Medicina hasta el centro de la ciudad, en la cual participaron en forma conjunta la Asociación del Personal Universitario (APU) y la Agremiación de Docentes Universitarios Marplatenses (ADUM).

Luego de reuniones con autoridades nacionales que finalizaron sin avances en términos de los reclamos que se vienen presentando para el personal, enfocados en cuestiones salariales, cargos, presupuesto para la Universidad y obras, entre otras demandas, se puso en marcha una nueva etapa en el plan de lucha.

“Desde que inició el conflicto trabajamos continuamente para encontrar acuerdos que permitan avanzar al sector Nodocente”, confirmaron desde APU y cuestionaron que, más allá de la postura del gobierno nacional, la conducción de la Unmdp “se encuentra más preocupada por las elecciones universitarias que por otorgar respuestas satisfactorias a nuestras demandas”.

“Recordamos que desde APU seguimos a la espera de la firma del acta paritaria n° 21/25, fechada el 07 de julio de 2025”, remarcaron. El gremio exige soluciones en términos de bono local, reconocimiento económico del Bachillerato Universitario, promoción de la categoría 7 a la 6 a los 6 años, ingreso de personal, octava hora para vigilancia, ropa de trabajo, riesgo laboral, aprobación de las estructuras pendientes.

