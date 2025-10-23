Trabajadores de PAMI realizan un paro en reclamo de una recomposición salarial

Los trabajadores del PAMI de la Unidad de Gestión Local XI anunciaron un paro total de actividades para hoy y mañana, en reclamo de una recomposición salarial tras un año sin aumentos y una fuerte pérdida del poder adquisitivo

Los trabajadores del PAMI de la Unidad de Gestión Local XI anunciaron un paro total de actividades para los días 23 y 24 de octubre, en reclamo de una recomposición salarial tras un año sin aumentos y una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

La medida fue resuelta en asamblea y afectará la atención en todas las dependencias del organismo. Desde el sector gremial señalaron que la situación salarial es insostenible y que el personal viene soportando una pérdida histórica en sus ingresos.

Durante las jornadas de protesta no habrá atención al público, aunque los empleados aclararon que corresponde a las autoridades del Instituto garantizar los mecanismos necesarios para atender las urgencias de los afiliados.

El paro se enmarca en un contexto de creciente malestar en distintos sectores estatales por la falta de actualización de salarios frente a la inflación. Los trabajadores del PAMI advirtieron que, de no obtener respuestas, podrían profundizar las medidas en las próximas semanas.

Desde el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de Pami (Sutepa) habían reflejado la semana pasada que la pérdida de poder adquisitivo ascendía al 55%.

Fuente: loquepasa.net

