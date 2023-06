Trabajadores de servicios de salud a personas con discapacidad realizarán una retención de tareas

Trabajadores que brindan servicios de salud a personas con discapacidad emitieron un comunicado para anunciar que realizarán una retención de tareas durante jueves y viernes. El texto completo, a continuación:

«La situación que estamos atravesando desde hace ya mucho tiempo las personas que brindamos servicios de salud a personas con discapacidad se esta volviendo imposible. A la falta de pagos, autorizaciones, falta de reconocimiento de trabajadores en el nomenclador y ausencia de respuestas concretas, hay que sumarle ahora una nueva falta por parte de quienes definen nuestra cotidianidad laboral, y esa falta es la de respeto.

En los ultimos dias la ANDIS ha hecho circular el aumento de honorarios para profesionales que trabajan con personas con discapacidad:

Se estableció un aumento del 4,5% para mayo, que se va a facturar en los primeros días de junio y otro del 5% en junio, que se va a facturar en los primeros días de julio.

Teniendo en cuenta que el ultimo indice inflacionario difundido por el INDEC es del 8,4% en el mes de abril, el aumento propuesto por la Agencia Nacional de Discapacidad no puede ser interpretado de otra forma mas que una falta de respeto. A esto hay que sumarle que si bien la informacion de ese aumento circuló desde fuentes oficiales, aun no aparece en el Boletin Oficial para que haga efectivo dicho aumento. Esto conlleva que al dia de la fecha (12/6/2023) haya obras sociales que no aceptan o devuelven las facturaciones realizadas correspondientes al mes de mayo, ya que estan a la espera de la oficializacion del aumento. Esto acarrea consigo mayores demoras en los cobros.

Es en este sentido y en consonancia con lo decidido a nivel nacional, desde Prestadores Unidos MDP hemos decidido CONVOCAR A UNA RETENCION DE TAREAS PARA LOS DIAS 15 y 16 DE JUNIO Y REALIZAR UNA MANIFESTACION EN LA SUPERNTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD EL DIA 16 DE JUNIO A LAS 11:00.

Entendemos que para algunos puede resultar una complicacion en muchos aspectos sumarse activamente a la lucha, pero sepan que la situacion es realmente crítica y no hay mas opción que sumar todas nuestras fuerzas para poder defender nuestro derecho como trabajadores.

Sin prestadores no hay prestaciones, sin prestaciones no hay derechos».

