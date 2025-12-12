Trabajadores municipales cerraron paritarias con aumento a ritmo de inflación y promoción de “iniciales”

La conducción del Sindicato de Trabajadores Municipales confirmó el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo municipal en el marco de las paritarias que definieron aumentos salariales que acompañarán los índices mensuales de inflación y también destacan la promoción de un millar de empleados iniciales que requerían una mejora adicional en sus haberes.

Se resaltó además que, entre los principales puntos de acuerdo para el año próximo, se mantiene esta corrección en alza de haberes que permitirán que los bolsillos del personal no pierdan frente al aumento del costo de vida.

“La Comisión Directiva alcanzó un nuevo acuerdo paritario, cumpliendo y superando las premisas que se había fijado para proteger el salario, la carrera administrativa y la estabilidad de las y los trabajadores municipales”, señalaron desde el gremio.

Entre los principales puntos destacaron que se reconoce a los trabajadores el costo de vida correspondiente al 4° trimestre del año 2025 (octubre, noviembre y diciembre), con lo que verán mejoras en sus salarios en sintonía con esos aumentos. “Una conquista vital que se consideraba perdida, en el marco de la crisis económica del municipio”, afirman.

Para las paritarias 2026 también valoran que estarán “ancladas a la inflación” estableciendo el índice de Precios al Consumidor (IPC) como base para el acuerdo paritaria.

“El Incremento salarial real por sobre la inflación se materializará en el 2o y 4o trimestre del año 2026 con la formula IPC + 50%”, anticiparon sobre el mecanismo acordado.

También remarcan que se verá una “recuperación sostenida del poder adquisitivo del salario, por dos años consecutivos (2025 y 2026)” porque “se logran aumentos de haberes que superan el IPC”.

El gremio rescata además que por vía del consenso se alcanzaron acuerdos” evitando potenciales conflictos, medidas de fuerza y descuentos por días de paro”.

En otro aspectos hicieron hincapié en el funcionamiento sostenido de la Junta de Ascensos y Promociones “mejorando la carrera laboral de 1.000 compañeros/as municipales que serán reencasillados en el 2026”.

Como dato muy importante celebran la promoción de cargos “iniciales” en el 2026. Eso les significará a esos agentes, estimados en más de un millar, incorporar al salario el Fondo Compensador. “Les significará un aumento de sueldo en el orden del 30% para estos compañeros. Prioridad para materializar en el primer semestre del año”, se informó.

Fuente: Ahora Mar del Plata

