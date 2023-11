Trabajadores paralizan la planta de la Campagnola: piden aumento por productividad

La fábrica de La Campagnola, de Magallanes y Edison, está paralizada. Los 63 trabajadores que producen hasta dos millones y medio de latas de atún por mes reclaman un aumento en el ítem de productividad. Según dicen, mientras la firma que los emplea paga $20 mil por quincena, las otras cuatro conserveras que funcionan en la ciudad abonan por el mismo concepto entre $80 y $100 mil.

Daniel es el delegado del Soip en la Campagnola y cuenta a Mi8 que el reclamo “no es nuevo, sino que lleva más de un mes y sigue sin ninguna respuesta favorable” por parte de la firma.

“Ya fuimos al Ministerio de Trabajo, ya retuvimos tareas, ya estuvimos en conciliación obligatoria, ya intentamos dialogar. Nada de todo eso sirvió para que la empresa entienda que lo que nos paga por productividad es injusto y está muy muy por debajo del resto de las conserveras”, manifestó el dirigente, que aseguró que el personal se siente “estafado” por la empresa que forma parte de la multinacional Arcor.

Desde el interior de la planta, ya que el paro es por tiempo indeterminado, pero con presencia para que no los “castiguen”, Daniel agrega que la Campagnola “se escuda en un acuerdo de 2012, que nadie entiende. “Por ese convenio, nos pagan $20 mil pesos por quincena por productividad. Sin embargo, no tienen modo de explicar cómo se llega a ese valor. Lo que nosotros pedimos es actualizar los acuerdos, porque nosotros no podemos ganar menos de $100 mil la quincena. No es justo que se coman nuestros derechos laborales. La bronca entre los trabajadores es mucha”, advirtió el delegado del Soip.

Según comenta Daniel, en las seis audiencias que realizaron en el Ministerio “el planteo de los trabajadores fue claro: queremos cobrar el ítem de productividad por hora, con un monto fijo a actualizar en paritaria, como sucede en las otras conserveras”.

“Esperamos que la empresa entre en razón. El paro va a seguir hasta que eso ocurra. Acá nos vamos a quedar hasta que haya una respuesta a la altura de nuestras necesidades. Estamos hablando de 63 trabajadores de mano directa. ni siquiera somos 500”, deslizó el delegado, que dijo que el conflicto “tiene el acompañamiento del sindicato, que está trabajando mucho en esto”.

FUENTE: Canal 8 Mar del Plata

Comentarios

comentarios