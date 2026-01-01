Tragedia en Año Nuevo 2026 en Suiza: decenas de muertos tras un incendio en la estación de esquí de Crans-Montana

Las autoridades aún no precisaron cifras pero estiman que hay al menos 40 muertos y 100 heridos. Las autoridades excluyeron la hipótesis de atentado o ataque en el lugar.

Apenas comenzado el Año Nuevo 2026, Suiza dio la nota: el bar Le Constellation de la ciudad de Crans-Montana fue testigo de una tragedia luego de que un incendio en la madrugada del 1 de enero provocara la muerte de decenas de personas y haya dejado numerosos heridos.

Las autoridades, que aún no precisaron cifras, excluyeron la hipótesis de un atentado, debido a que la explosión que se escuchó alrededor de la 01:30 de esta madrugada (hora local) fue causada por el incendio.

Alrededor de un centenar de personas estaba festejando la llegada del nuevo año en este célebre establecimiento, considerado el epicentro de la fiesta suiza.

La policía local no ofreció cifras exactas, aunque señaló que “varias personas perdieron la vida y otras resultaron heridas”. De todas formas, algunos medios publicaron cifras estimadas; en el diario suizo Blick, un médico presente planteó que el número de muertos “podría estar en docenas”, mientras que Le Nouvelliste citó fuentes que alertan “alrededor de 40 muertos y 100 heridos”. Sin embargo, nada de esto fue confirmado por las autoridades.

Las causas del incendio y el rescate en Crans Montana

Mientras estos mismos medios sugieren que la detonación pudo haber estado vinculada con el uso de material pirotécnico durante un concierto en el bar, las autoridades aún no corroboraron esta hipótesis.

De hecho, el comunicado de la Policía cantonal de Valais describe que el fuego tiene un “origen indeterminado” y que por ende la investigación sigue en curso. En esa misma línea, el portavoz policial Gaetan Lathion informó a la agencia de noticias AFP sobre una “explosión de origen desconocido” poco tiempo después de la hora del siniestro.

De acuerdo con la policía, la movilización fue inmediata, con un gran número de policías, bomberos y socorristas que se desplazaron al sitio para socorrer a las víctimas. Asimismo, la zona quedó completamente cerrada al público, y se instauró una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana.

En ese marco, algunas ventanas rotas del bar, así como el “olor a quemado aún en el aire” que advirtió la prensa local dan cuenta de la magnitud de la tragedia.

Fuente: Ámbito

Comentarios

comentarios