Tragedia en la ruta 226: marplatense de 21 años murió tras un vuelco

Un joven marplatense de 21 años murió este jueves al despistarse y volcar con su auto en el kilómetro 86 de la ruta 226. Personal médico y policial trabajó en el lugar para asistir la emergencia.

Un trágico accidente ocurrió este jueves por la tarde en la ruta nacional 226, a la altura del kilómetro 86, donde murió un marplatense que se despistó.

Según se informó, la víctima de 21 años iba en un Chevrolet Onix que viajaba en el sentido de Tandil hacia Balcarce se despistó por razones que todavía son materia de investigación y terminó volcado a un costado de la traza.

El hecho dejó como saldo la muerte del conductor, de 21 años oriundo de Mar del Plata. Los equipos de emergencia que llegaron al lugar confirmaron el fallecimiento a raíz de las lesiones sufridas durante el vuelco.

La respuesta en el lugar

Personal del SAME del Hospital Municipal trabajó en la escena para asistir y evaluar la situación. También intervinieron agentes de la Estación de Policía Comunal y del Destacamento de Seguridad Vial, quienes realizaron las primeras actuaciones y organizaron el tránsito mientras se preservaba el área del siniestro.

Los investigadores intentan establecer qué provocó el despiste. El cuerpo fue trasladado para las pericias correspondientes, mientras que el vehículo quedó bajo resguardo policial. El tránsito estuvo parcialmente restringido hasta que concluyeron los trabajos en la zona.

