Transporte en elecciones: Mar del Plata no financiará la gratuidad dispuesta por la Provincia

Desde la comuna cuestionaron que el gobierno bonaerense dispuso la gratuidad del servicio el día de las elecciones sin prever fondos, lo que hubiera significado un costo de 300 millones de pesos para los vecinos

La decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de establecer transporte público gratuito para las elecciones del 7 de septiembre abrió un nuevo frente de conflicto con el Municipio. La medida, fijada por la Resolución 231-MTRAGP-2025, no vino acompañada de recursos económicos para solventarla, lo que desató fuertes críticas en Mar del Plata y Batán.

Según las estimaciones locales, garantizar la gratuidad del servicio en esa jornada implicaría un desembolso cercano a los 300 millones de pesos, dinero que debería salir directamente del presupuesto municipal. Frente a ese escenario, el Ejecutivo comunal fue tajante: no adherirá a la iniciativa.

“En Mar del Plata esta decisión de la Provincia termina siendo un costo que recaería sobre los vecinos. La Provincia toma la medida, pero pretende que la financien los municipios”, advirtió el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli.

El gobierno local calificó la disposición como una “improvisación” que desconoce las realidades financieras de los distritos. “No vamos a comprometer recursos de los marplatenses y batanenses para cubrir una decisión que no fue acompañada de financiamiento provincial”, remarcaron desde la administración municipal.

De este modo, el servicio de transporte público funcionará con normalidad en General Pueyrredon durante el día de los comicios, pero sin gratuidad, marcando una vez más la tensión entre la gestión de Axel Kicillof y el intendente Guillermo Montenegro.

