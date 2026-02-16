Tras anunciar cambios en el ítem de las licencias médicas, el Gobierno confía en aprobar la reforma laboral

Luego de la media sanción en el Senado, el oficialismo avanza en Diputados y busca consolidar un triunfo político durante el período de sesiones extraordinarias. En la Casa Rosada aseguran que tienen los votos para que la ley se sancioness.

Apenas el Senado dio media sanción al proyecto de modernización laboral, estalló una controversia alrededor de una norma que regula las licencias por enfermedad y accidentes. Algunos diputados aliados manifestaron al Ejecutivo sus dudas y hoy a la tarde la CGT se reunirá para decidir un plan de acción. Por eso, el Gobierno aceptará que se introduzcan los cambios en la reglamentación o en una nueva ley.

Patricia Bullrich confirmó anoche en TN que se propondrá a los sectores críticos que en la reglamentación de la ley o en un nuevo proyecto que se apruebe por separado se diga que no sufrirán descuentos en sus salarios los trabajadores que necesiten licencias por sufrir enfermedades degenerativas o incurables.

En Balcarce 50 dicen que tienen los votos para avanzar y sancionar la ley, como pretende Javier Milei, a más tardar el 26 o 27 de febrero.

¿Cuántos votos tiene el Poder Ejecutivo? A esta hora, en el punteo que lleva adelante Diego Santilli, ya estarían garantizados 131 votos, pero la mesa política está convencida de que sumará entre 138 y 140 votos.

Falta cerrar con algunos legisladores provinciales (Santa Fe y Córdoba), pero sobrarán votos para aprobar la norma. Y Milei podrá así consolidar un gran triunfo político.

En el Senado, el proyecto se aprobó con una mayoría holgada de 42 votos contra 30. En Diputados, el Ejecutivo ya tiene garantizado el quórum y algunos votos más.

El Gobierno le imprime ritmo de vértigo a su avanzada parlamentaria. El miércoles ya está convocado y se reúne el plenario de comisiones para sacar dictamen y llevar el proyecto al recinto.

¿Cuándo se hará el debate? El mismo miércoles se decidirá, en función del dictamen y de la negociación. Pero el debate se hará este jueves 19 o, a más tardar, el jueves 26.

La controversia estalló cuando trascendió el contenido del artículo 44 de la iniciativa, que a muchos legisladores les hace ruido.

La polémica por las licencias médicas

El proyecto modifica el sistema de licencias médicas por enfermedad y por accidentes no laborales. El texto aprobado en el Senado propone reemplazar el esquema actual -que garantiza el cobro del 100% del salario durante la licencia– por un sistema escalonado que reduce la remuneración durante el período de recuperación.

Según el artículo 44, el trabajador cobraría solo el 50% del salario si el empleador considera que la incapacidad se originó en una actividad voluntaria y riesgosa para la salud, como lesiones producidas durante una carrera o un partido de fútbol.

En los casos en que no exista una conducta riesgosa -por ejemplo, enfermedades o accidentes imprevistos– el pago sería del 75% del sueldo, lo que igualmente implica un recorte respecto del régimen vigente.

Muchos senadores dicen que el artículo los sorprendió porque fue introducido a último momento, poco antes de la votación. La pregunta es si el Ejecutivo podrá sostenerlo en Diputados.

“No habrá cambios. En la mayoría de los países se aplica ese mecanismo. Si el trabajador falta al trabajo porque se enfermó o sufrió un accidente, el empleador le puede hacer un descuento. Además, es la forma de terminar con la industria del juicio”, aseguraron en la Casa Rosada.

Hay, claro, varios diputados aliados que hacen saber que no votarán esa norma, que parece odiosa y que le resta derechos a los trabajadores. Y dan el ejemplo de quien sufre una enfermedad grave como un cáncer. Esos legisladores dicen que parece excesivo que el empleador le pueda descontar parte del salario.

El Gobierno propondrá que esas circunstancias sean incorporadas en la reglamentación, para atenuar el impacto de la reforma. Esa será la oferta para salvar el problema y que Javier Milei cuente con la sanción antes del 1 de marzo, cuando inaugurará el periodo de sesiones ordinarias.

Fuente: TN

