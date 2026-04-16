Tras el megaoperativo judicial, arrasaron por completo La Saladita de la Bristol

Los allanamientos comenzaron el miércoles por la mañana y durante toda la madrugada continuaron los trabajos para desmontar los puestos de la feria ubicada en la Playa Popular

La feria ilegal conocida como La Saladita de la Bristol fue desarmada por completo tras el megaoperativo ordenado por la Justicia Federal, que comenzó este miércoles por la mañana y continuó durante toda la madrugada.

Este jueves, el sector amaneció totalmente despejado, sin ninguno de los puestos que hasta ayer funcionaban en el lugar, en plena Playa Popular de Mar del Plata. Personal del Emvial llegó con maquinarias y durante la madrugada arrasó con los puestos cuyos restos serán retirados en las próximas horas.

Los allanamientos se iniciaron ayer por la mañana, cuando alrededor de 100 efectivos de Prefectura, acompañados por personal de Arca y actores del Poder Judicial Federal, avanzaron con un operativo de control en el marco de la Ley de Marcas.

Durante el procedimiento, la feria fue requisada en su totalidad y el despliegue de los uniformados se extendió hasta la playa, donde se impidió la salida de los feriantes para evitar el traslado de mercadería.

Si bien la mayoría de los puestos se encontraban cerrados con candado, aquellos que habían abierto fueron custodiados de manera individual mientras se cumplían las tareas dispuestas por la Justicia.

La intervención tuvo un carácter prácticamente inédito sobre una feria que funcionaba desde hacía años en la zona céntrica de la ciudad, con venta de productos que iban desde indumentaria hasta artículos de cocina, deportes y tecnología.

La actuación se enmarca en la Ley 22.362, que regula en Argentina la propiedad, el registro y la protección de marcas para productos y servicios, y que permite perseguir la comercialización no autorizada de productos falsificados o apócrifos.

Después del despliegue iniciado ayer, durante la noche y la madrugada se trabajó en el desmontaje integral de todos los puestos instalados en el sector, por lo que este jueves el tradicional paseo informal ya no presentaba estructuras visibles.

Maquinarias trabajaron durante la madrugada para retirar estructuras y despejar el sector de Playa Popular.

Los operativos generaron repercusiones inmediatas. Por un lado, los feriantes y el Sindicato de Vendedores Ambulantes se opusieron al desarme y prometieron resistir para no ser desaolojados de allí.

No obstante, también hubo quienes respaldaron los operativos. Por caso, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) celebró el avance contra ferias que entienden generan una competencia desleal y pidieron que se avance con otros desarrollos de este tipo.

Fuente: MI8

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