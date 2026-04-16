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A agarrar el paraguas: cómo estará el clima este jueves 16 de abril en Mar del Plata

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este jueves en Mar del Plata una jornada con alerta amarilla y repleta de lluvias.

El clima en Mar del Plata para este jueves 16 de abril no será para nada alentador: estiman una jornadarepleta de lluvias, enmarcadas en una alerta amarilla durante todo el día.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con 18ºC por la mañana y viento del noreste de entre 23 y 31 km/h. Las chances de lluvia serán altas, de entre el 70 y el 100%.

Durante la tarde, la temperatura subirá hasta los 22 ºC, con continuidad de tormentas y ráfagas que se registrarán de hasta 50 km/h.

Ya por la noche, el termómetro bajará a 17 ºC, mientras que el viento del este se ubicará entre 7 y 12 km/h.

Fuente: MI8

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