A agarrar el paraguas: cómo estará el clima este jueves 16 de abril en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este jueves en Mar del Plata una jornada con alerta amarilla y repleta de lluvias.

El clima en Mar del Plata para este jueves 16 de abril no será para nada alentador: estiman una jornadarepleta de lluvias, enmarcadas en una alerta amarilla durante todo el día.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con 18ºC por la mañana y viento del noreste de entre 23 y 31 km/h. Las chances de lluvia serán altas, de entre el 70 y el 100%.

Durante la tarde, la temperatura subirá hasta los 22 ºC, con continuidad de tormentas y ráfagas que se registrarán de hasta 50 km/h.

Ya por la noche, el termómetro bajará a 17 ºC, mientras que el viento del este se ubicará entre 7 y 12 km/h.

Fuente: MI8

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