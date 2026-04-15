OSSE autorizó un nuevo aumento del agua para las cuotas 5 y 6: de cuánto será la suba

La actualización será del 2,72% respecto del último bimestre y se aplicará sobre las boletas del servicio de agua en Mar del Plata.

Obras Sanitarias Mar del Plata autorizó un nuevo aumento en las boletas del servicio de agua para las cuotas 5 y 6 de 2026. Según se informó, la actualización será del 2,72% respecto a los valores aplicados en el último bimestre.

La nueva suba fue confirmada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial y se autoriza a partir del presupuesto y el reglamento que el Concejo Deliberante aprobó para la empresa.

Tal como contó Mi8, en las cuotas 3 y 4 de 2026 ya se había dispuesto otro incremento, en ese caso del 3,5% respecto de las cuotas 1 y 2.

En todo 2025, el presupuesto aprobado por el HCD le permitió a OSSE implementar un coeficiente de actualización en los meses impares. De esa manera, la empresa presidida por Tomás Amato fue aplicando distintos ajustes tarifarios a lo largo del año.

En ese esquema, para las cuotas 11 y 12 de 2025 la suba había sido del 4,5%, mientras que para las primeras dos cuotas de este año se aplicó un aumento del 4,3%.

Antes, en las cuotas 9 y 10 de 2025 el aumento había sido del 3,3%; en julio y agosto, del 5,76%; en las cuotas 5 y 6, del 2,89%; en las cuotas 3 y 4, del 4,33%; y para las cuotas 1 y 2, del 5,5%.

Para definir estos incrementos, OSSE utiliza la variación del denominado Coeficiente C, un indicador que se calcula a partir de una fórmula que incluye el Índice Nivel General de Salarios, el Índice de Precios Mayoristas Nivel General, el capítulo Manufacturas y Fuerza Motriz y el Índice de la Construcción, en el ítem Instalaciones Sanitarias.

Fuente: MI8

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