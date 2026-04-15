Luis Caputo llegó a un acuerdo con el FMI por la segunda revisión y se habilita el desembolso por u$s1.000 millones

El FMI vuelve a elogiar los avances alcanzados en materia macroeconómica y celebra la aprobación parlamentaria del presupuesto 2026, la reforma laboral, entre otras leyes. El Gobierno deberá acumular reservas por al menos u$s8.000 millones este año. Los objetivos a alcanzar en el tiempo son: reforma fiscal, tributaria y de jubilaciones. También que Argentina pueda colocar deuda en el exterior.
Con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo en Washington, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer el comunicado por el cual anuncia que “el FMI y las autoridades argentinas alcanzaron un acuerdo sobre la segunda revisión del programa del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), lo que permite el acceso potencial a cerca de 1.000 millones de dólares estadounidenses”.
Estos fondos se destrabarán una vez que el Directorio Ejecutivo analice y apruebe el informe que remitirá el personal técnico, aunque se suele descontar en esta instancia que vaya a producirse alguna dificultad.
En el resumen, el Fondo destaca los avances en materia de legislativa: “Se ha fortalecido en los últimos meses con la aprobación por el Congreso del Presupuesto 2026 y una legislación de reforma crucial”.
Fuente: Ámbito