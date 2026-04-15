Luis Caputo llegó a un acuerdo con el FMI por la segunda revisión y se habilita el desembolso por u$s1.000 millones

El FMI vuelve a elogiar los avances alcanzados en materia macroeconómica y celebra la aprobación parlamentaria del presupuesto 2026, la reforma laboral, entre otras leyes. El Gobierno deberá acumular reservas por al menos u$s8.000 millones este año. Los objetivos a alcanzar en el tiempo son: reforma fiscal, tributaria y de jubilaciones. También que Argentina pueda colocar deuda en el exterior.

Con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo en Washington, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer el comunicado por el cual anuncia que “el FMI y las autoridades argentinas alcanzaron un acuerdo sobre la segunda revisión del programa del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), lo que permite el acceso potencial a cerca de 1.000 millones de dólares estadounidenses”.

Estos fondos se destrabarán una vez que el Directorio Ejecutivo analice y apruebe el informe que remitirá el personal técnico, aunque se suele descontar en esta instancia que vaya a producirse alguna dificultad.

En el resumen, el Fondo destaca los avances en materia de legislativa: “Se ha fortalecido en los últimos meses con la aprobación por el Congreso del Presupuesto 2026 y una legislación de reforma crucial”.

Thank you @KGeorgieva! https://t.co/ryDkWjFTQE pic.twitter.com/fuPcuG2qIK — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 15, 2026 También destaca los logros en materia de acumulación de reservas que fueron posibles por los “ajustes al marco monetario y cambiario que han propiciado un incipiente aumento de las reservas, mejorando la capacidad de Argentina para gestionar crisis”.

También destacan los “los importantes avances en materia de estabilidad” al tiempo que explica que “se llegó a un entendimiento sobre un paquete de políticas sólido y equilibrado” con el objetivo de “consolidar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento” y estima que estas medidas podrán permitir “un acceso oportuno y sostenible a los mercados”.

Cabe recordar que este acuerdo obedece a la segunda revisión del programa de reformas económicas de Argentina, respaldado por el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de 48 meses.

En el breve comunicado dado a conocer este miércoles a l mediodía el staff del Fondo destaca que “el impulso reformista se ha fortalecido significativamente en los últimos meses” por las aprobaciones del Presupuesto 2026 y “legislación crucial destinada a formalizar la tenencia de activos financieros por parte de los residentes, mejorar la flexibilidad del mercado laboral, ratificar acuerdos comerciales clave y desbloquear inversiones en minería”.

Afirma que las “mejoras en el marco monetario y cambiario están generando un aumento en las reservas, con compras de divisas del banco central que superan los u$s5.500 millones en lo que va del año. También destaca que esto ocurre “en un contexto donde las empresas han podido repatriar dividendos por primera vez en seis años”.

Respecto al conflicto en Medio Oriente señala que Argentina “continúa sorteando bien los efectos indirectos de la guerra” en Oriente Medio, por ser exportador neto de energía y también por sus fundamentos económicos.

Reformas

Para el organismo el Gobierno ha logrado acuerdos sobre un sólido paquete de políticas para consolidar los impresionantes logros en materia de estabilización y la reducción sostenida de los niveles de pobreza desde finales de 2023.

Una de las asignaturas que aún están pendientes es el acceso oportuno de Argentina a los mercados de capitales en condiciones más favorables. Sin embargo, el Fondo confía que “las políticas macroeconómicas y estructurales equilibrarán la desinflación, la estabilidad externa y los objetivos de crecimiento” y serán el respaldo para que Argentina pueda colocar deuda en el exterior, un factor clave para mejorar las cuentas fiscales.

Los elementos clave del paquete de políticas, según el FMI incluyen:

Fiscal: “El saldo de caja cero (o el ajuste del gasto público) seguirá siendo el principal pilar del programa”, afirma el comunicado, “en consonancia con un superávit primario del 1,4% del PIB este año” que será respaldado “por un control del gasto sólido y continuo”. Cabe recordar que el gobierno anunció recientemente un recorte del gasto público del 2% y del 20 en el gasto de capital.

También el staff se refiere a la necesidad de contar con “suficiente margen para la asistencia social focalizada”.

Uno de los temas, que el organismo ha reclamado en el tiempo es la necesidad de contar con reformas tanto previsional como fiscal. En el comunicado, el staff señala la necesidad, en el tiempo de contar con estas medidas “bien planificadas en el marco tributario, de jubilaciones y fiscal” para “mejorar aún más la calidad y la durabilidad del pilar fiscal”.

Monetaria: En esta materia, el informe señala que “las operaciones monetarias continuarán fortaleciéndose, con medidas anticipadas para contener la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión de la política monetaria y la asignación de crédito”.

En este sentido, insiste en que la política monetaria “se mantendrá adecuadamente restrictiva para seguir apoyando el proceso subyacente de desinflación, con bandas cambiarias más amplias”. También pide una “mayor transparencia mediante la publicación de un informe trimestral que evalúe el desempeño en relación con los objetivos del programa monetario”.

Externa: El fortalecimiento de las reservas es un compromiso que adquirió el gobierno argentino y así se lo manifestó al FMI. “Se proyecta que las reservas internacionales netas aumenten en al menos US$8.000 millones en 2026, gracias a los esfuerzos por movilizar financiamiento en divisas y mantener las compras de divisas del banco central por un monto mínimo de US$10.000 millones este año, en consonancia con la monetización prevista de la economía.

Financiamiento: Al respecto, el comunicado explica que “se está implementando una estrategia integral para refinanciar las obligaciones en divisas mediante la emisión continua de deuda pública denominada en dólares”, también “la venta de activos estatales, operaciones de recompra del banco central y préstamos externos, potencialmente respaldados por instituciones financieras internacionales”.

Y, considera, que “con el tiempo, se espera que esta estrategia impulse un acceso oportuno y sostenible a los mercados internacionales de capitales.

Estructural: En materia de reformas de fondo, el organismo destaca los avances “significativos” en la desregulación y apertura de la economía y plantea la necesidad de que estas reformas en curso “se centrarán en impulsar el empleo formal, los mercados de capitales nacionales, la inversión privada y la productividad”.

Desde ya destaca el “aprovechamiento del potencial de los sectores estratégicos de Argentina en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento”.

Un compromiso que tomó el equipo económico fue “el de garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa, incluyendo la adopción de medidas de contingencia cuando sea necesario, y procurando superar las expectativas si se presentan condiciones favorables”.

El breve comunicado no hace referencia alguna a la suba sostenida de la inflación, ni la caída de la industria o de la recaudación. Pero, si celebra “la sólida y constructiva colaboración con las autoridades y su continuo compromiso con el programa, incluso mediante la implementación de medidas correctivas para subsanar contratiempos anteriores” aunque no los detalla.

Finalmente, cabe señalar que este informe se elevará al directorio ejecutivo del FMI para su consideración, aunque aún no se conoce cuándo se llevará a cabo la reunión.

Fuente: Ámbito

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