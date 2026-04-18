Atención, marplatenses: cuáles serán los cortes de tránsito programados para este domingo por el Maratón en la ciudad

Los cortes comenzarán a partir de las 5 y se extenderán hasta la finalización del evento, afectando principalmente la zona costera y accesos clave. También habrá cambios en los recorridos de los colectivos.

La Municipalidad, en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, llevará adelante un operativo de control y cortes de circulación para garantizar la seguridad de los atletas y vecinos durante el desarrollo del Maratón Mar del Plata NB Race Series. La competencia, que incluye distancias de 42k, 21k y 10k, tiene su horario de largada previsto para las 7 y se estima su finalización a las 13.

El despliegue contará con un total de 72 efectivos policiales y agentes de tránsito en motos, quienes iniciarán las tareas de corte a las 5. Las restricciones se mantendrán vigentes hasta el retiro total de la infraestructura de la carrera.

Principales cortes y restricciones de circulación:

En la zona sur del circuito, se prohibirá el ingreso de vehículos en la intersección de la avenida Peralta Ramos y la avenida Juan B. Justo, así como en los cruces de Almafuerte y Alem, y Matheu con Aristóbulo del Valle. Por su parte, las calles Formosa, Quintana y Primera Junta en sus intersecciones con Aristóbulo del Valle funcionarán exclusivamente como vías de salida del circuito.

Hacia el sector de Playa Grande y la zona del centro, se verán interrumpidos los accesos en los cruces de Alem y Gascón, Brown y Lavalle, y en la avenida Colón en sus esquinas con Paunero, Olavarría, Sarmiento y Lamadrid. Por otro lado, se habilitará el egreso del circuito por las calles Las Heras, Arenales, Moreno y Rivadavia en sus respectivos cruces con la zona costera o avenidas principales.

En el sector del microcentro y La Perla, los cortes más significativos se ubicarán en la avenida Luro y Patricio Peralta Ramos, donde se prohibirá el ingreso vehicular, al igual que en las intersecciones de Entre Ríos y Luro, y Santa Fe con las calles 9 de Julio y 3 de Febrero.

Finalmente, en la zona norte, el operativo contempla desvíos en la calle Balcarce y avenida Independencia, y restricciones en la avenida Libertad y Salta. El retome para los corredores de la distancia de 21k se ubicará en la avenida Constitución y el Acceso Norte, sector donde el tránsito vehicular circulará por la rotonda bajo un esquema de vallado preventivo.

Se recomienda a los conductores evitar las zonas afectadas y circular con precaución, respetando las indicaciones del personal de seguridad desplegado en los 62 puntos de control establecidos para el evento.

Cambios en los recorridos del transporte público

Desde el Municipio también comunicaron que habrá cambios en recorridos de distintas líneas del transporte público de pasajeros.

Las líneas 521, 522 por Entre Ríos, Gascón, Santa Fe y Diagonal Alberdi; y la línea 523, lo hará por Tucumán, Alvarado, Lamadrid, Gascón, Santa Fe y Diagonal Alberdi.

Las líneas 542, 562 continuarán por Santa Fe hasta Diagonal Alberdi. Mientras que las líneas 551, 552, 553 y 573 desde Belgrano y Santa Fe, por Santa Fe hasta Diagonal Alberdi.

Por su parte, la línea 555 pasará por avenida Independencia, 9 de Julio, Catamarca, 3 de Febrero, Jujuy, Brandsen, 20 de Septiembre, Strobel , José Mármol, avenida Constitución y Rotonda de acceso Norte.

Finalmente, la línea 581 circulara por 12 de Octubre, Acha, avenida Juan B Justo, Alem, Formosa, Sarmiento, Gascón, Santa Fe, Diagonal Alberdi, 25 de Mayo, Hipólito Yrigoyen, 3 de Febrero, Jujuy, Brandsen, 20 de Septiembre, Strobel , José Mármol, avenida Constitución y Rotonda de acceso Norte. Y en el sentido inverso lo harán por avenida Colón, Paunero, Alberti, Aristóbulo del Valle, Roca, Bernardo de Irigoyen, Almafuerte, Alem, Juan B. Justo y la costa.

Fuente: Mi8

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