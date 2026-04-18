Abren inscripciones a becas gratuitas para jóvenes que buscan crear su propio trabajo

En un contexto donde el acceso al empleo formal sigue siendo un desafío para los jóvenes en Argentina, el emprendedurismo se consolida como una de las principales alternativas para generar ingresos y proyectar un futuro laboral propio.

Según datos del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP), más de 3 millones de personas en el país desarrollan actividades de autoempleo en rubros como gastronomía, producción textil, ferias y servicios. A su vez, cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que la desocupación juvenil triplica la de los adultos y que cerca del 60% de los jóvenes ocupados lo hacen en condiciones de informalidad. En este escenario, el acceso a herramientas concretas de formación, acompañamiento y financiamiento se vuelve clave para transformar una idea en un proyecto sostenible.

La Fundación EMPUJAR anuncia la apertura de inscripciones a una nueva edición de su programa “Emprendiendo”, que ofrece becas 100% gratuitas para jóvenes de entre 18 y 28 años que buscan potenciar su emprendimiento. Es requisito al momento de la inscripción que los proyectos se encuentren activos desde hace 6 meses.

El programa, que se cursa 100% de manera virtual, está orientado a jóvenes de contextos vulnerables y propone una formación integral que combina contenidos de gestión de emprendimientos, herramientas prácticas y desarrollo personal. A lo largo del proceso, los participantes trabajan en aspectos clave como costos, monotributo, plan de marketing, ventas online, además de fortalecer habilidades como la comunicación, autoconfianza y la toma de decisiones.

“Hoy vemos que cada vez más jóvenes eligen emprender no solo por necesidad, sino también como una forma de construir su propio proyecto de vida. El desafío es acompañarlos con herramientas concretas para que esos emprendimientos sean sostenibles en el tiempo”, señaló Florencia Segal, responsable de Desarrollo Institucional de la Fundación EMPUJAR.

Uno de los diferenciales del programa es el acompañamiento cercano y la generación de redes: quienes participan no solo acceden a capacitación, sino también a una comunidad de apoyo que impulsa el crecimiento de sus proyectos. Una vez finalizada la etapa formativa, los emprendedores pueden postularse a una segunda instancia en la que acceden a capital semilla no reembolsable, destinado a potenciar sus emprendimientos y mejorar su capacidad productiva.

La nueva edición del programa comenzará el 5 de mayo y tendrá como objetivo acompañar a 50 jóvenes en el desarrollo de sus emprendimientos. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del sitio web oficial:

https://fundacionempujar.org/emprendiendo

En un contexto donde cada vez más jóvenes eligen crear su propio trabajo, iniciativas como esta buscan no solo brindar herramientas, sino también generar oportunidades concretas de inclusión económica y desarrollo.

Fuente: diario popular

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