Se agrava la crisis en la industria textil y advierten por posibles cierres: «El sector está en quiebra»

Lo ratificó Guillermo Fassano, presidente de la Cámara Textil local, en diálogo con Mi8. Además, describió que el contexto hizo que se caiga el consumo interno

La industria textil atraviesa un escenario complejo en Mar del Plata, con una marcada retracción en los niveles de producción, ventas y empleo, según referentes del sector. Desde la Cámara Textil local señalan que la combinación de factores económicos impactó de lleno en la actividad, particularmente en el rubro del pullover, uno de los más representativos de la ciudad.

A nivel nacional, la fabricación de productos tuvo una caída del 33,2% interanual a febrero, mientras que el sector de “textiles, prendas de vestir, cuero y calzado” registró una caída interanual del 22,6% en su nivel de producción.

En lo local, Guillermo Fasano, presidente de la entidad, aseguró que el cambio de rumbo económico iniciado en 2024 generó una fuerte contracción en el sector. “Eso había significado en el promedio de nuestro sector del pullover en Mar del Plata una caída del 30% en el nivel de actividad y producción”, indicó en diálogo con Mi8.

El referente explicó que, a ese escenario inicial, se sumaron nuevas variables que profundizaron la caída. Entre ellas, mencionó la apertura de importaciones, el nivel del tipo de cambio, la presión impositiva y el costo del financiamiento. “Lo que nunca imaginamos es que este gobierno iba a abrir la importación, pero que además iba a bajar los impuestos a los chinos”, afirmó, al referirse al ingreso de productos del exterior en condiciones que, según sostuvo, dificultan la competencia local.

En ese sentido, planteó que el sector había reclamado una apertura económica, pero bajo reglas equitativas: “Si íbamos a permitir que entraran los productos importados, queríamos que se nos dieran las mismas condiciones para competir”.

Fasano también advirtió sobre el impacto del financiamiento en el consumo: “Los bancos están cobrando el 180% de interés anual en las tarjetas de crédito a los consumidores. Eso ha demolido el consumo interno”.

“Cambio de modelo, baja de impuestos a los importados, altas tasas de interés, dólar retrasado y altísima carga impositiva: eso se llama quiebra del sector”, ratificó.

En términos concretos, el referente empresario afirmó que la caída ya se refleja con fuerza en los números del sector. “Que haya caído un 50% la facturación y la producción es el resultado de las decisiones que se han tomado”, indicó, y agregó que algunos casos son aún más críticos: “Conozco gente que fabricaba 80 mil prendas por año y ahora fabrica 8 mil. La gente pierde su trabajo y muchas empresas van a cerrar”

Fuente: Mi8

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