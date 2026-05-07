Tras el temporal, el Municipio reportó 60 reclamos, 100 intervenciones cloacales y 10 semáforos con fallas

En Mar del Plata cayeron unos 80 milímetros de lluvia y continúan las tareas de asistencia, prevención y monitoreo en distintos puntos de la ciudad.

La Municipalidad de General Pueyrredon informó que continúa con tareas de asistencia, prevención y monitoreo tras el temporal que afectó a Mar del Plata en el marco del alerta meteorológico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Según el relevamiento oficial, se registraron alrededor de 80 milímetros de lluvia, aunque en algunos sectores del Partido esa cifra pudo haber sido mayor.

Los reclamos e intervenciones

De acuerdo con el informe de Defensa Civil, se recepcionaron 60 reclamos vinculados principalmente a caída de árboles, postes, ramas, cables comprometidos y otros incidentes en la vía pública.

En paralelo, Obras Sanitarias Mar del Plata reportó la atención de 100 reclamos relacionados con cloacas y bocas de tormenta, con el objetivo de garantizar el correcto escurrimiento del agua y prevenir inconvenientes mayores.

Por su parte, el Emsur llevó adelante 12 intervenciones por tareas de poda. Además, el Departamento Operativo de Ingeniería de Tránsito del Emvial informó que hay 10 esquinas semaforizadas con problemas de funcionamiento y que se trabaja para restablecer el servicio.

#MardelPlata El barrio Félix U. Camet vuelve a inundarse y el agua entra en la casa de los vecinos. pic.twitter.com/V9UtaVWG10 — Mi8 (@canal8mdp) May 7, 2026 Cómo sigue la situación

Desde el Municipio remarcaron que no se registraron evacuados durante el desarrollo del temporal y señalaron que la ciudad atraviesa una jornada de transición desde el punto de vista meteorológico.

De todos modos, indicaron que continuarán con el monitoreo de las condiciones climáticas e informando cualquier nueva alerta o novedad a través de los canales oficiales.

También recordaron a la comunidad la importancia de mantenerse informada por vías oficiales, circular con precaución y, ante cualquier emergencia, comunicarse con Defensa Civil al 103, SAME al 107 o al 911.

Fuente: Mi8

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