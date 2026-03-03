Tren a Mar del Plata: se estrenó el sistema pet friendly y rigen los nuevos horarios

Toda la información para sacar los pasajes con o sin mascotas.

A partir de este martes, los trenes hacia Mar del Plata implementarán cambios en sus tarifas y horarios, e introducirán un nuevo sistema pet friendly que permitirá a los pasajeros viajar acompañados de su perro o gato.

Habrá dos servicios diarios por sentido: uno con paradas en todas las estaciones intermedias y otro semirrápido, diseñado para reducir la duración del viaje. Para quienes planean escapadas de fin de semana, se ofrecerá un servicio adicional los viernes con regreso el domingo.

Tarifas y descuentos

Primera clase: $32.000

$32.000 Pullman: $38.000

Los jubilados recibirán un 40% de descuento, mientras que quienes compren sus pasajes por internet obtendrán un 10% adicional. Las personas con discapacidad podrán viajar sin cargo presentando el DNI y el certificado correspondiente.

Horarios principales

Salida desde Constitución: 7:30 y 14:17

7:30 y 14:17 Regreso desde Mar del Plata: 1:11 y 14:21

1:11 y 14:21 Servicio extra viernes: salida 17:08 y regreso domingo 22:53

Sistema pet friendly

El servicio para mascotas, disponible previamente en trenes a Rosario, Junín y Bragado, ahora se extiende a Mar del Plata. Cada pasajero mayor de edad puede llevar una sola mascota (perro o gato). El servicio tiene un costo de $77.500 y cupos limitados.

Se requiere documentación obligatoria: libreta de vacunación con vacuna antirrábica vigente, certificado de salud y reglamento firmado. Además, las mascotas deben viajar en transportín con medidas máximas de 48 x 45 cm, usar bozal y contar con elementos de sujeción, chapa identificatoria y kit de limpieza. No está permitido descender en estaciones intermedias.

El incumplimiento de estas normas puede derivar en la imposibilidad de abordar, sin derecho a reintegro.

Con estos cambios, Trenes Argentinos busca facilitar el acceso a Mar del Plata, combinando comodidad, rapidez y la posibilidad de viajar junto a las mascotas.

Fuente: Ahora Mar del Plata

