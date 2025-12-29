Tren, micro o auto: el precio de viajar de Buenos Aires a Mar del Plata

Viajar desde Buenos Aires hasta Mar del Plata sigue siendo una de las opciones más elegidas para escapadas y vacaciones. Sin embargo, el costo del traslado se volvió un factor clave a la hora de planificar. A continuación, un repaso por los precios actuales de las principales alternativas de viaje: tren, micro de larga distancia y auto particular.

Tren: la opción más económica

El tren continúa siendo la alternativa más accesible para quienes priorizan el ahorro. Actualmente, el pasaje en Primera tiene un valor de $38.000, mientras que en Pullman asciende a $45.000.

De esta manera, el costo total del viaje ida y vuelta se ubica entre $76.000 y $90.000, según la categoría elegida.

Micro de larga distancia: mayor comodidad, mayor costo

Los micros ofrecen mayor frecuencia horaria y distintos niveles de servicio, aunque con precios más elevados. El valor del pasaje por tramo oscila entre $48.000 y $62.000, dependiendo de la empresa y el tipo de asiento.

En consecuencia, el gasto total ida y vuelta va desde $96.000 hasta $124.000.

Auto particular: la alternativa más cara

Viajar en auto propio implica un desembolso considerable. El gasto promedio en nafta para el recorrido ida y vuelta se estima en $82.000, a lo que se suman $13.500 en peajes.

El costo total del viaje en vehículo particular alcanza así los $191.000, sin contemplar posibles gastos adicionales como estacionamiento o mantenimiento.

Si bien cada opción tiene sus ventajas, el tren se mantiene como la alternativa más económica para llegar a la Costa Atlántica. El micro aparece como un punto intermedio en términos de precio y comodidad, mientras que el auto particular resulta la opción más costosa, aunque ofrece mayor flexibilidad. La elección final dependerá del presupuesto y las necesidades de cada viajero.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios