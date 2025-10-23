Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes a larga distancia para noviembre

La comercialización está disponible tanto de manera presencial, en las boleterías habilitadas, como online a través del sitio oficial, donde se mantiene el descuento para compras anticipadas realizadas por la web

Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para los servicios de larga distancia correspondientes al mes de noviembre. La comercialización está disponible tanto de manera presencial, en las boleterías habilitadas, como online a través del sitio oficial, donde se mantiene el descuento para compras anticipadas realizadas por la web.

La oferta ferroviaria, sin embargo, continúa acotada debido a la Emergencia Ferroviaria decretada a nivel nacional. Actualmente, solo cuatro trenes de larga distancia permanecen operativos: los que unen Buenos Aires con Mar del Plata, Rosario, Junín y Bragado.

Según informó la empresa, el resto de los servicios -entre ellos los que llegaban a Córdoba, Tucumán, Bahía Blanca y Justo Daract- se mantienen suspendidos por tareas de renovación de vías, revisión técnica o falta de locomotoras en condiciones de operar.

Los boletos pueden adquirirse de forma presencial en las estaciones o a través de la plataforma web. Quienes compren online obtienen un descuento del 10 %, y los jubilados pueden acceder a una rebaja del 40 % sobre la tarifa final. Además, los menores de 3 años viajan sin cargo, mientras que los niños de entre 3 y 12 años abonan el 50 % del valor del pasaje.

El servicio entre Buenos Aires y Mar del Plata mantiene salidas diarias desde la estación Constitución, mientras que los ramales a Rosario, Junín y Bragado operan con frecuencias semanales y horarios reducidos.

Trenes Argentinos aclaró que los cronogramas pueden sufrir modificaciones por tareas de mantenimiento o ajustes operativos.

Los boletos se emiten con asiento asignado y pueden modificarse hasta 24 horas antes de la salida del tren.

y pueden modificarse hasta 24 horas antes de la salida del tren. Fuente: loquepasa.net

Comentarios

comentarios