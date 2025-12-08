Triple homenaje a Charly García en Buenos Aires: inauguraron una esquina a su nombre, una estación de Subte y un mural

El icónico músico argentino recibió su merecido reconocimiento en la esquina de Coronel Díaz y Santa Fe, que pasa a ser conocida como «Esquina Charly García». Dos años después de la inauguración de la Charly García Corner en Nueva York, Buenos Aires celebra al autor de ‘Clics Modernos’.

Charly García es la mayor leyenda del rock nacional. Este domingo, para homenajearlo, se inauguró su esquina en el cruce de Av. Coronel Díaz y Av. Santa Fe, un punto histórico que sus fanáticos visitarán dado que es donde se encuentra su domicilio.

En dicha dirección se colocó una placa de la Legislatura y el artista Mariano Cabrera realizó un mural basado en las famosas imágenes que el fotógrafo Gabriel Rocca le tomó al cantante.

“Es para él y para todos los fans”, declaró el creador del mural en vivo para Buena Semana, en la pantalla de TN.

Como parte del mismo tributo, la estación Bulnes de la Línea D fue co-nombrada oficialmente como “Bulnes / Esquina Charly García”, dando inicio a un proceso de transformación visual que continuará en los próximos días para incorporar nuevas intervenciones artísticas.

El homenaje también incluye un tercer vértice: un mural monumental ubicado en la terraza de Palermo Off, en Arenales 3339. La obra, realizada en venecitas para asegurar su preservación, mide 5,50 por 4,50 metros y está inspirada en imágenes tomadas por Rocca. El espacio no es casual: allí funcionó años atrás el bar Planeta Júpiter, un lugar frecuentado por Charly durante la era de Cassandra Lange y Say No More.

“Estas particularmente son dos fotos que las saqué en su casa. Acá en frente hace 43 años. Hoy están mirando de acá, al balcón de Charly. Increíble”, contó Gabriel al aire de TN.

Además, recordó: “Era otro momento. Yo trabajaba en una revista, toque timbre, y empezamos a hacer fotos. Primero reviso el placard, y me acuerdo de que encontró esa remera rayada y los tiradores de piano”.

“Lo hermoso es que se le haga un homenaje a Charly que lo tiene bien merecido. En este barrio, que es su lugar, que sigue viviendo en el mismo departamento. Es una gloria que hoy tengamos la esquina de Charly Garcia”, concluyó.

La jornada cerró con discursos y un recital de Beats Modernos, la banda integrada por Fabián “Zorrito” Quintiero, Fernando Samalea y Rosario Ortega, acompañados por invitados especiales como Alfie Martins y los músicos chilenos Kiuge Hayashida y Toño Silva, colaboradores habituales de García.

Vértice 1: La esquina



La icónica esquina de Av Coronel Díaz y Av Santa Fé será el vértice principal con el descubrimiento oficial de placa, instalaciones en los cruces peatonales, grafica y señalización por parte del GCBA que oficializa un lugar que ya es parte de nuestro acervo cultural y emocional.

Vértice 2: Estación Bulnes / Esquina Charly García

La estación de subte Bulnes de la línea D será co-nombrada como ESQUINA CHARLY GARCÍA y luego de su inauguración comenzará un proceso de transformación visual que finalizará con este vértice con una temática 100% Charly García realización a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Vértice 3: el Mural Terraza



Ocupados en la incomodidad de los fans y el tránsito en general para encontrar un lugar respesenrativo donde reunirse, el MURAL OFICIAL de la Esquina Charly García, que se emplazará en la terraza de Palermo Off en Arenales 3339. En este lugar anteriormente conocido como Paseo del Sol, funcionó el bar Planeta Jupiter, del que Charly fue asiduo visitante y realizó presentaciones inolvidables, por lo que lo hace ideal no solo por su valor emocional sino que cuenta con un lugar donde lograr el encuentro.

El acto central de inauguracion, previsto para este domingo 30 de noviembre, se pospuso por el pronóstico de lluvia y se llevara a cabo este domingo 7 de diciembre, a las 17, en el Vértice 3, de Palermo Off, Arenales 3339.

La instalación es un diseño de Mariano Cabrera, sobre la base de imágenes de 1983 del fotografo Gabriel Rocca. El mural con un diámetro de 5.5 x 4.5 metros realizado en cerámicos, en su concepto y desde su material de construcción pretende homenajear la perpetuidad de la obra de Charly, que atraviesa el tiempo y las generaciones.

