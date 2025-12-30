«Triunfamos los trabajadores»: categórica reelección de Pablo Santín en UTHGRA Mar del Plata

Con récord de participantes y una logística inédita, más de 7800 hoteleros y gastronómicos ratificaron de manera contundente a la conducción de Pablo Santín y Luis Barrionuevo, en una elección histórica. «Los trabajadores nos devolvieron con su voto la lealtad que tuvimos con ellos durante estos cuatro años de gestión», expresó el reelecto secretario general.



Luego de una jornada electoral realmente histórica, marcada por una participación récord de 7866 afiliados y afiliadas, UTHGRA Mar del Plata confirmó este lunes por la tarde la categórica reelección de Pablo Santín como secretario general.

Los resultados se dieron a conocer alrededor de las 19 y fueron contundentes: un respaldo total a la actual conducción y a la decisión de que sean los propios trabajadores quienes sigan marcando el rumbo del sindicato.

La elección se desarrolló en todas las seccionales del país, y en Mar del Plata se llevó a cabo con un operativo inédito que incluyó 158 urnas, distribuidas en 148 establecimientos hoteleros y gastronómicos, con 158 presidentes de mesa y más de 7800 votos en claro respaldo a Santín y Luis Barrionuevo, un despliegue sin precedentes en toda la historia del gremio.

Tras conocerse los resultados, Santín encabezó una conferencia de prensa y un acto con amplia participación de trabajadores y trabajadoras en el Hotel UTHGRA “Presidente Perón”, ubicado en Rawson y Tucumán. Allí, agradeció el masivo acompañamiento, el apoyo de Luis Barrionuevo y remarcó la transparencia y el fuerte mensaje que dejó la jornada de este lunes 29 de diciembre.

“Hoy triunfamos los trabajadores hoteleros y gastronómicos”, afirmó Santín, visiblemente emocionado, junto a su equipo. “Esta elección demuestra que cuando un sindicato se construye todos los días, con coherencia y compromiso, los trabajadores responden. Los trabajadores nos devolvieron con su voto la lealtad que tuvimos con ellos durante estos cuatro años. Y la lealtad se paga con lealtad”, manifestó.

Cabe mencionar que Pablo Santín acompañará como vocal en lista nacional a Luis Barrionuevo.

El secretario general reelecto destacó que UTHGRA Mar del Plata es “un sindicato en construcción permanente” y subrayó el valor del sentido de pertenencia que se fue consolidando en los últimos años. “Fue increíble el recibimiento y el voto de los trabajadores en todos los lugares de votación. La cantidad de votos es histórica, nunca antes vista. Sentimos el apoyo en cada hotel, en cada restaurante, en cada establecimiento, con las urnas llenas de votos”, sostuvo.

Santín también adelantó los ejes de la nueva etapa que comienza: “Se vienen cuatro años de muchísimo trabajo. Vamos a redoblar la apuesta, vamos a cuidar los derechos de los trabajadores, vamos a seguir peleando contra la informalidad y vamos a seguir trabajando todos los días para construir un sindicato mejor”.

En ese sentido, remarcó que el desafío es profundizar el camino iniciado: “Vamos a seguir generando ese sentido de pertenencia que hoy los trabajadores tienen con este sindicato. Eso no se improvisa, se construye con presencia, con hechos y con coherencia”.

La cantidad récord de votantes, la logística inédita, el despliegue de urnas y la participación masiva marcaron una elección histórica para UTHGRA Mar del Plata.

Con este resultado, Pablo Santín y su equipo de trabajo iniciarán un nuevo mandato con un fuerte respaldo que consolida un modelo sindical basado en la participación, la transparencia y el protagonismo de los trabajadores y las trabajadoras.

Comentarios

comentarios