Turismo post coronavirus: 9 formas en la que los tours y aventuras cambiarán luego de la pandemia

Con el mundo de los viajes abriéndose lentamente, deberán introducirse nuevos protocolos para los recorridos y los viajes de aventura. Algunas de las formas en las que la industria y las perspectivas de los viajeros cambiarán en el futuro, según Lonely Planet

Aunque los viajes no esenciales están actualmente prohibidos, muchas regiones del mundo se preparan para reabrir a los visitantes. Desde Italia hasta Alemania, países de todo el mundo están relajando lentamente sus bloqueos, entrando en una nueva normalidad, que no es exactamente lo que era antes de la pandemia.

Con el mundo de los viajes abriéndose lentamente nuevamente a raíz de la pandemia de COVID-19, deberán introducirse nuevos protocolos para los recorridos y viajes de aventura para que los viajeros y el personal se sientan seguros y protegidos. La prestigiosa guía turística Lonely Planet publicó una lista de formas en que la industria y las perspectivas de los viajeros cambiarán en el futuro.

1. “Las experiencias atenderán a una multitud local”

“A medida que la industria turística mundial comience su largo camino hacia la recuperación, los primeros viajeros serán locales que explorarán sus patios traseros» (EFE)

Leigh Barnes, directora de atención al cliente de Intrepid Travel, la compañía de viajes de aventura para grupos pequeños más grande del mundo, cree que los recorridos hiperlocales y nacionales volverán primero porque las personas se sentirán más seguras con las garantías de sus propios gobiernos. “Estarán ansiosos por salir y descubrir sus alrededores después de meses de aislamiento”, explicó en diálogo con Lonely Planet. Y aseguró: “Se puede esperar que las empresas de viajes se adapten y respondan a estos nuevos patrones de viaje desarrollando nuevas experiencias para satisfacer la demanda”.

“Las experiencias atenderán a una multitud local”, coincide Will Gluckin, jefe de comunicaciones de Get Your Guide, el metabuscador de ofertas de tours guiados, atracciones, excursiones y divertidas actividades por todo el mundo. “A medida que la industria turística mundial comience su largo camino hacia la recuperación, los primeros viajeros serán locales que explorarán sus patios traseros. Los proveedores de actividades deberán adaptar el tono, el contenido y los itinerarios de sus productos para acomodarse a esta audiencia ‘nueva’ y contar historias diferentes», indicó Gluckin.

2. Distanciamiento social

“Los proveedores de actividades ofrecerán más opciones al aire libre en lugares menos poblados, con una capacidad de grupo más pequeña que sería más fácil de distanciar socialmente” (AFP)

Según Rob Rankin, presidente de la Asociación de Operadores de Turismo Incoming de Irlanda, las vacaciones se verán afectadas por las limitaciones de capacidad que conlleva el distanciamiento social. Para él, los operadores turísticos adaptarán su producto para garantizar el cumplimiento de las pautas de salud, como acortar las distancias diarias de viaje en autocar y no mudarse a tantos lugares diferentes a diario. “Los proveedores de actividades ofrecerán más opciones al aire libre en lugares menos poblados, con una capacidad de grupo más pequeña que sería más fácil de distanciar socialmente”, predijo.

3. Viajes responsables

«Puedes organizar un viaje exitoso con los mismos principios y no solo disfrutarlo más, sino volver sabiendo que has hecho del mundo un lugar mejor, no uno peor” (Shutterstock)

Un legado de la experiencia común que todos hemos pasado por el coronavirus hará que pensemos más sobre cómo nuestras elecciones impactan a las personas en otros países. En términos de tours y aventuras, Bruce Poon, fundador de G Adventures, un operador de tours guiados en grupos pequeños con sede en Toronto, anticipó que podemos pensar más en las personas como individuos donde quiera que vayamos y comportarnos en consecuencia.

“Al emplear gente local en lugar de ‘expertos’, ya sea alojándose en hoteles locales o con familias, y comprando bebidas al tipo un carrito en la calle en lugar de a las grandes cadenas, puedes asegurarte de que más de tus dólares de viaje permanezcan en los bolsillos de las personas que hacen que tus viajes sean tan memorables», dijo. “Créeme, puedes organizar un viaje exitoso con los mismos principios y no solo disfrutarlo más, sino volver sabiendo que has hecho del mundo un lugar mejor, no uno peor”.

4. Bienestar

“Debido a que 2020 se ha definido al pasar mucho tiempo en casa y en el interior debido a la pandemia, anticipamos que 2021 se tratará de salir al aire libre y mantenerse activo» (The Grosby Group)

Últimamente hemos tenido mucho tiempo para concentrarnos en la naturaleza, y Leigh Barnes de Intrepid Travel sostiene que los futuros tours se centrarán más en el bienestar y la naturaleza. “Debido a que 2020 se ha definido al pasar mucho tiempo en casa y en el interior debido a la pandemia, anticipamos que 2021 se tratará de salir al aire libre y mantenerse activo, con recorridos centrados en cosas como el ciclismo, el senderismo y la atención plena”, manifestó el experto. “Los destinos remotos con menos visitantes y los que ofrecen una conexión más profunda con nuestro mundo natural, como Galápagos, verán mucho interés”.

5. Tecnología

“En la ‘nueva normalidad’, las experiencias serán sin contacto, y esta es una oportunidad para mejorar la experiencia del huésped a través de una combinación más perfecta de lo físico y lo digital” (REUTERS)

En el futuro, es probable que la tecnología juegue un papel en mejorar las experiencias y garantizar la seguridad. Los visitantes de Beethoven Haus en Bonn no obtienen dispositivos para visitas, por ejemplo, pero las guías de medios del museo en varios idiomas se pueden descargar de forma gratuita para jugar en el dispositivo del visitante. “Los días de pagar en efectivo, recibir un boleto en papel y alquilar un auricular para escuchar una audioguía se han ido”, aseveró Gluckin. Y continuó: “En la ‘nueva normalidad’, las experiencias serán sin contacto, y esta es una oportunidad para mejorar la experiencia del huésped a través de una combinación más perfecta de lo físico y lo digital”.

6. Sustentabilidad

“Sospechamos que los consumidores serán mucho más conscientes de dónde viajan y cómo sus viajes afectarán los lugares que visitan» (Shutterstock)

A medida que el mundo se ha desacelerado para enfrentar la crisis de COVID-19, estamos viendo que aspectos maravillosos de la naturaleza se destacan. En ausencia de botes, vaporettos y góndolas, los canales de Venecia de fama mundial han estado centelleando con aguas inusualmente claras y están llenos de peces , por ejemplo, y los leones están explorando partes del Parque Nacional Kruger en el noreste de Sudáfrica a las que nunca antes se habían aventurado.

“Deberíamos usar este tiempo como una rara oportunidad de pensar en cómo viajamos y cómo podemos aspirar a ser viajeros más éticos y sostenibles y ciudadanos globales en el futuro”, indicó Barnes. Y añadió: “Sospechamos que los consumidores serán mucho más conscientes de dónde viajan y cómo sus viajes afectarán los lugares que visitan. Esperamos que esto resulte en que las personas tomen decisiones más conscientes para viajar con compañías responsables que prioricen el medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales”.

7. Los lugares más populares se vuelven menos deseables

Algunos expertos piensan que podemos llegar a ver el mundo como un lugar frágil y darnos cuenta de que descender en hordas para disfrutar de aventuras puede no ser lo correcto (Shutterstock)

Los lugares populares pueden volverse menos deseables en el futuro, ya que cuanto más demanda tenga un lugar, más probabilidades hay de atraer multitudes. Algunos expertos piensan que podemos llegar a ver el mundo como un lugar frágil y darnos cuenta de que descender en hordas para disfrutar de aventuras puede no ser lo correcto. “¿Qué pasa si decidimos extendernos un poco, tanto para ver partes del mundo que nuestros amigos, familias e Instagrammers nunca han visto, como para aterrizar donde aterrizamos un poco más a la ligera?”, se preguntó Bruce Poon, autor de Desaprender: el año en que la Tierra se detuvo.

“Eso significa no solo ir más allá de los destinos habituales, sino también dispersarse en los más populares. ¿Quieres ver París? Por supuesto que sí, ¿quién no? Pero diríjase a los distritos exteriores, donde se está creando gran parte de la cultura francesa del siglo XXI. Todavía puede ir a Italia, pero tal vez diríjase a Piemonte de la Toscana, omita Como y pruebe Lecce”.

8. Auto-tours

Se informó un aumento del 1000% en las reservas de alquiler de RV desde principios de abril (REUTERS)

Estar en espacios reducidos puede no ser atractivo para nosotros en este momento, por lo que las visitas autoguiadas pueden ganar popularidad en los próximos meses. “Podemos ver un posible aumento en los productos de conducción automática a medida que los viajeros buscan protegerse de los demás”, dice Rob Rankin, de Vagabond Tours en Irlanda. De hecho, las ventas y alquileres de vehículos recreativos, a menudo abreviados como RV, están despegando en los EEUU. Se informó un aumento del 1000% en las reservas de alquiler de RV desde principios de abril.

9. Salud y seguridad

Un hombre revisa la temperatura de su cuerpo para ingresar al museo del Prado mientras se reabre al público bajo estrictas medidas de distancia social, en medio del brote de la enfermedad del coronavirus (REUTERS)

A raíz de COVID-19, la salud y la seguridad serán la máxima prioridad para todos los operadores turísticos y proveedores de actividades. Se esforzarán por implementar nuevos estándares operativos y de higiene para garantizar que los huéspedes se sientan seguros. “Junto con las mejores prácticas generales, como las máscaras y el distanciamiento social, los cambios operacionales, como los tamaños de los viajes en grupos más pequeños, las restricciones de capacidad en las principales atracciones y los asientos a distancia en los viajes en autobús y las excursiones de un día serán normales”, concluyó Gluckin.

Fuente: infobae.com

Comentarios

comentarios