ÚLTIMAS ENTRADAS PARA VER A LERNER EN MAR DEL PLATA CON “La banda sonora de tu vida”

Gran expectativa por la llegada de Alejandro Lerner para reencontrarse con su público marplatense en el marco de su gira «Las banda sonora de tu vida».

Según informa la producción son MUY POCAS LAS ENTRADAS DISPONIBLES de cara al show del próximo 19 de septiembre en el Radio City. Tickers disponibles en Plateanet y boletería de San Luis 1750.

Esa noche, Alejandro adelantará en vivo canciones que formarán parte de su próximo trabajo discográfico. También recorrerá esos temas que se convirtieron en himnos de habla hispana, y que le valieron al músico el Latin Grammy a la Excelencia Musical 2024, entre otros muchos reconocimientos mundiales.

Este tour lo llevará también el 19 de octubre al Teatro Gran Rex de CABA, además de a escenarios de Mendoza, Rosario, Córdoba, y San Luis, entre otras ciudades. Las entradas para el show de Radio City se encuentran a la venta por Plateanet.

La carrera de Alejandro se mantiene con un largo nivel de actividad y éxito. El artista comenzó el 2025 con una gira internacional que lo llevó por distintos escenarios de Latinoamérica. Las próximas presentaciones de esta gira serán en Bolivia, en el mes de julio. En el mes de noviembre, regresará a Perú para dar un concierto en Lima. Y en el mes de marzo del próximo año dará 6 conciertos en Colombia.



Con una vasta trayectoria, Alejandro Lerner recibió innumerables reconocimientos. Entre ellos, en el mes de noviembre del 2024 la Academia Latina de la Grabación® lo distinguió con el Latin Grammy a la Excelencia Musical 2024, máximo galardón que la organización otorga a un músico en reconocimiento a su trayectoria. Cabe recordar, que durante el 2024 el artista ha realizado más de 80 shows agotados entre Argentina, España y Estados Unidos.



Entre sus últimos lanzamientos se encuentra una versión del clásico “Volver a empezar” junto a Los Ángeles Azules, en festejo al Latin Grammy recibidos por ambos. También presentó con gran éxito Mi Argentina, una canción nacida de la profunda necesidad del artista de abrazar al pueblo argentino con su música.

Además, recientemente fue invitado a participar en el jurado del prestigioso Premio Konex como vicepresidente.

Acerca de ALEJANDRO LERNER

Alejandro Lerner es el compositor argentino de su generación más versionado del mundo. Su obra “Todo a Pulmón”, ha sido interpretada por innumerables cantidad de artistas, lo que la convierte en una de sus obras más icónicas. A lo largo de sus más de 40 años de carrera, sus canciones se transformaron en himnos de habla hispana y lo convirtieron en uno de los compositores más reconocidos y premiados de Latinoamérica.

Comenzó su carrera como pianista a la temprana edad de 16 años, acompañando a grandes artistas de rock nacional como Gustavo Santaolalla y León Gieco, entre otros. Desde entonces, ha recorrido escenarios de todo el mundo, y realizado proyectos y colaboraciones con grandes artistas nacionales e internacionales. Entre los artistas más destacados con los que ha colaborado se encuentran Luis Miguel, Carlos Santana, Carole King, Air Supply, David Foster, Andrea Bocelli, Mark Anthony, Gino Vannelli, Ricardo Montaner, Mercedes Sosa, Lionel Ritchie, Dominic Miller, Pepe Aguilar, José Feliciano, Jenni Rivera, Alejandra Guzmán, Mijares, Miguel Ríos, Víctor Manuelle, Soledad Pastorutti y Sandra Mihanovich, entre muchos otros más.

Realizó conciertos a dos pianos por el mundo junto al inolvidable Armando Manzanero. Trabajó como co-productor de artistas de la talla de Paul Anka, Celine Dion, Tom Jones, Julio Iglesias, Barry Gibb, junto a productores e ingenieros mundialmente conocidos como Humberto Gatica, Alan Parsons, Geoff Emerick y Chris Lor-Alge. Compuso e interpretó canciones para las películas Chicken Little y High School Musical de Disney Y, además, compuso los himnos para la cadena Radio Disney de Hispanoamérica

Ha recibido un sinfín de premios y reconocimientos, entre ellos, el Latin Grammy a la Excelencia Musical 2024, 8 nominaciones a los Grammy Latinos, 4 Martín Fierro, 3 Premios Konex, 7 Premios Gardel, como así también recibió dos distinciones de la Sociedad de Autores y Compositores Americanos como el songwriter más exitoso de las radios latinas de USA. Fue designado Embajador de la Paz por Mil Milenios de Paz, movimiento que trabaja por la paz mundial reconocido y avalado por la UNESCO. Recibió la Llave de distintas ciudades, entre ellas junto a Armando Manzanero la de la Ciudad de Bucaramanga (Colombia) como visitante ilustre.

En los últimos años Alejandro ha realizado colaboraciones con artistas de las nuevas generaciones, relanzando grandes clásicos de su carrera.



Durante el 2023 lanzó “A tu lado”. Esta hermosa canción está dedicada al amor universal, y es un homenaje a su gran amigo y maestro Armando Manzanero.

A comienzos del 2024 presentó “Mi Argentina”, canción nacida de la profunda necesidad de abrazar al pueblo argentino con su música, reflejando sin filtros su mirada sobre el momento actual de su país sin dejar de alentar a que la esperanza y la fortaleza sean la brújula para el futuro.

Con su gira Grandes Éxitos, en 2023 realizó más de 80 shows en escenarios de Tel Aviv, México, España, Colombia, Chile y Argentina .



Durante el 2024 realizó la gira “Vuelven los lentos tour 2024”, con la que recorrió los escenarios de San Luis, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Provincia de Buenos Aires, CABA, La Pampa, Jujuy, Catamarca, Salta, Misiones, Chaco, Tucumán, Formosa y La Rioja, agotando entradas en cada presentación. Como parte de los festejos por el Latin Grammy a la Excelencia Musical que le otorgó la Academia Latina de la Grabación® realizó Encuentro Cercano, con 8 funciones totalmente agotadas en La Trastienda, y una gira internacional que lo llevó por los escenarios de Estados Unidos, Chile y 13 ciudades de España. Otro gran festejo fue el lanzamiento de una versión de “Volver a Empezar” junto a los Ángeles Azules, unos días antes de recibir ambos el gran reconocimiento de la Academia.





