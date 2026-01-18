Últimas noticias de Bastián: qué dice el nuevo parte médico de este domingo

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informaron las novedades

El Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” informó este domingo 18 de enero por la mañana que Bastián Jerez, el niño de 8 años que resultó gravemente herido en un accidente de tránsito ocurrido el lunes 12 de enero en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar, se mantuvo sin cambios respecto del último parte médico emitido.

De acuerdo al informe oficial del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el paciente pediátrico se encuentra estable, pero continúa en coma farmacológico inducido, con asistencia ventilatoria mecánica, tras la última intervención quirúrgica realizada en el nosocomio marplatense, a donde fue trasladado desde Pinamar en un helicóptero sanitario provincial por la complejidad de su cuadro.

En el parte difundido este domingo se indicó que se aguarda su evolución clínica para comenzar, de manera gradual y progresiva, el descenso de los sedantes, siempre de acuerdo a la respuesta del paciente. Los profesionales reiteraron que el niño presenta múltiples traumatismos, entre ellos lesiones en la cabeza y el hígado, además de fracturas de cráneo, detectadas tras su ingreso al hospital de Mar del Plata.

Cabe recordar que, según el parte anterior, Bastián había sido operado por tercera vez, intervención que resultó exitosa, aunque su estado seguía siendo crítico.

El accidente ocurrió cuando la UTV en la que viajaba el niño colisionó con una camioneta en la zona de médanos de La Frontera. A raíz del hecho, la fiscalía solicitó la imputación de Maximiliano Jerez, padre del menor, en una causa por lesiones culposas, al considerar que no se habrían respetado las medidas de seguridad.

De acuerdo con declaraciones de testigos, en el vehículo —que cuenta con capacidad para cuatro personas— viajaban cinco ocupantes, y Bastián se trasladaba sentado sobre el regazo de su padre al momento del choque. La investigación judicial continúa en curso mientras el niño permanece internado bajo estricta supervisión médica.

Fuente: ahoramardelplata

Comentarios

comentarios