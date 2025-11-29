Último sábado de noviembre con cielo gris: así estará el tiempo hoy en Mar del Plata

Mar del Plata cierra el mes de noviembre con un sábado gris y sin grandes cambios en el panorama meteorológico. Según el pronóstico extendido, hoy —sábado 29— el cielo se mantendrá mayormente nublado, con muy baja probabilidad de precipitaciones y una marcada estabilidad térmica.

Durante la mañana, las condiciones serán de cielo mayormente cubierto y una temperatura cercana a los 12°C, con viento del este entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, se espera que el cielo continúe nublado, con un leve ascenso térmico que llevará los valores a unos 19°C. La probabilidad de lluvia se mantiene mínima, entre 0 y 10%, y el viento seguirá soplando desde el este, con la misma intensidad.

Por la noche, no habrá grandes variaciones: el cielo permanecerá mayormente nublado, con una temperatura que descenderá a los 16°C y viento estable del este, también entre 13 y 22 km/h.

Sin pronóstico de ráfagas y con condiciones bastante uniformes, el último sábado de noviembre se presenta ideal para actividades al aire libre, aunque sin esperar sol pleno durante la jornada.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios