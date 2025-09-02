Un abogado le dio un cabezazo en la frente a otro en pleno juicio y recibió una multa de más de $400 mil

Sucedió durante la declaración de un testigo en el juicio por el crimen de Juan David Anchoverri en el barrio Las Dalias

Un abogado defensor le pegó un cabezazo a otro durante la declaración de un testigo en el Tribunal Oral en lo Criminal 1, en el marco del juicio por el asesinato de Juan David Anchoverri en el barrio Las Dalias.

El abogado Cristian Moix le propinó un golpe con la cabeza en la frente a Martín Bernat, mientras transitaba la segunda audiencia.

Según pudo saber Mi8, testigos afirmaron que fue un «hecho completamente imprevisto y tremendo» y remarcaron que «no había pasado nada» que originara semejante reacción.

En este marco, la situación fue informada a Fiscalía General y al Colegio de Abodagos. Asimismo, Moix fue sancionado con una multa de 10 Jus arancelarios, equivalente a poco más de 420 mil pesos ($42.219 cada uno).

La agresión se dio mientras un testigo era interrogado por el fiscal Alejandro Pellegrinelli y la abogada Luz Alonso Proto, defensora del damnificado.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios