Un colegio inundado, un barrio que vuelve a anegarse y un taxista rescatado por vecinos: dramáticas imágenes de la tormenta en Mar del Plata

Las intensas lluvias que cayeron este miércoles en Mar del Plata generaron problemas en distintos puntos de la ciudad. No se suspenden las clases.
Las fuertes y constantes lluvias que azotaron a Mar del Plata este miércoles generaron inconvenientes en distintos puntos de la ciudad, donde hay graves inundaciones.
A la tarde, además de la inundación en el edificio de la Facultad de Derecho, en la Escuela Media 4 se filtró agua por el techo y las aulas y pasillos se llenaron de agua. Los propios alumnos se encargaron de secar los pisos. «Es una vergüenza, los días de lluvia son siempre así y ya hace mas de tres años. Ya cansa que tengamos que andar con cuidado cuando salimos, porque no saben si hay corriente o no por todo el agua que entra por los techos y las paredes. Y hay que tener cuidado por si se resbalan por las escaleras que están llenas de agua también», denunció una estudiante de sexto año, indignada.
Fuente: MI8