Un colegio inundado, un barrio que vuelve a anegarse y un taxista rescatado por vecinos: dramáticas imágenes de la tormenta en Mar del Plata

Las intensas lluvias que cayeron este miércoles en Mar del Plata generaron problemas en distintos puntos de la ciudad. No se suspenden las clases.

Las fuertes y constantes lluvias que azotaron a Mar del Plata este miércoles generaron inconvenientes en distintos puntos de la ciudad, donde hay graves inundaciones.

A la tarde, además de la inundación en el edificio de la Facultad de Derecho, en la Escuela Media 4 se filtró agua por el techo y las aulas y pasillos se llenaron de agua. Los propios alumnos se encargaron de secar los pisos. «Es una vergüenza, los días de lluvia son siempre así y ya hace mas de tres años. Ya cansa que tengamos que andar con cuidado cuando salimos, porque no saben si hay corriente o no por todo el agua que entra por los techos y las paredes. Y hay que tener cuidado por si se resbalan por las escaleras que están llenas de agua también», denunció una estudiante de sexto año, indignada.

#MardelPlata Se inundó la Escuela Media 4 por las fuertes lluvias : estudiantes secaron las aulas pic.twitter.com/EkuLA8kwiP — Mi8 (@canal8mdp) May 7, 2026 Un barrio que recientemente sufrió graves anegaciones como lo es Félix U. Camet también padece las lluvias. Imágenes enviadas por vecinos a la redacción de Mi8 muestran que otra vez las calles y varias viviendas quedaron anegadas.

«La basura de la esquina que tapa la cloaca no la sacaron. Los vecinos están tratando de hacer alguna zanja para que fluya el agua y no los vuelva a tapar», manifestaron a Mi8.

#MardelPlata El barrio Félix U. Camet vuelve a inundarse y el agua entra en la casa de los vecinos. pic.twitter.com/V9UtaVWG10 — Mi8 (@canal8mdp) May 7, 2026 Otro barrio que sufre mucho las inundaciones es Termas Huinco. Con calles completamente inundadas, ocurrió un incidente de película. Un taxi quedó atrapado en medio de una calle totalmente anegada y su chofer fue rescatado por vecinos, con el agua a la altura de los hombros. «Dramático rescate de un taxista por vecinos del barrio Termas Huinco, en Posadas y diagonal Santangelo In Vado«, comunicó un lector.

#MardelPlata Drámatico rescate de un taxista en Termas Huinco: vecinos lo auxiliaron en medio de la tormenta pic.twitter.com/kq8BgFbc0j — Mi8 (@canal8mdp) May 7, 2026 A pesar de estas fuertes lluvias, la Municipalidad no suspendió las clases en General Pueyrredon para este jueves. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige un alerta naranja por tormenta para esta noche y uno amarillo para la madrugada del jueves mientras que se aguardan chaparrones durante todo el día de mañana.

Fuente: MI8

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