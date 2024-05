Un dirigente sindical amenazó con ir a un paro de 36 horas si el Gobierno no se sienta a negociar

En medio del paro general que convocó la CGT para este jueves, y con los trenes detenidos, el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero lanzó un aviso para el Gobierno: dijo que si sus funcionarios no se sientan a negociar, presionará para ir a una medida de fuerza que dure 36 horas y esgrimió “motivos de sobra” para encabezar esa protesta.

“En nuestro gremio el acatamiento de la medida es 100%, nunca tuvimos un paro tan fuerte. Mucha gente lo votó [a Javier Milei] y el lunes en la asamblea votó ir al paro. ¿Hay gente acompañando la medida? Es esa la realidad. No significa que la gente diga que quiere que se vaya Milei”, analizó en primer término Sobrero y adelantó en TN sobre la voluntad de su gremio: “Nosotros proponemos a la CGT que si no hay respuesta al paro de 24 horas, se les da mandato para que convoquen a uno de 36″.

Convencido de que “hay motivos de sobra” tanto para esta jornada de inactividad como para avanzar hacia una nueva si no hay respuestas, Sobrero enumeró entre esas causas los despidos y la baja del piso de Ganancias que intenta el Gobierno con la Ley Bases, así como también que “se están rifando los recursos naturales a cambio de nada”.

“El Gobierno no da respuestas, no te dice nada. Nosotros estamos proponiendo a la CGT que si no hay respuestas para este paro, vayamos al paro de 36 horas. Fuimos claros: si no hay diálogo, vamos a las 36 horas”, insistió Sobrero.

Asimismo, se quejó por la voluntad de la Casa Rosada de reducir la planta en los trenes con base en el recorte que encaró Milei desde que desembarcó en Balcarce 50. “Yo fui muy crítico de Alberto Fernández, del macrismo, no me pueden comparar con los demás, nunca me callé la boca ni con Alberto Fernández ni con [Mauricio] Macri. Hace rato que venimos con esto, pero la situación empeoró”, aseguró el dirigente ferroviario de extracción izquierdista, que supo ser un ferviente crítico de la conducción de la CGT.

En tanto, pidió a aquellos que se oponen al paro porque les descuentan el día que “miren la heladera” y piensen también en el aumento de los servicios.

“Alberto Fernández fue un desastre, por eso perdieron las elecciones y ganó Milei. Eso no está en discusión. Ahora, de 262 artículos de la Ley Bases, no hay una medida para la clase media ni para los trabajadores. Nadie puede decir los beneficios para los laburantes porque no hay, son grandes negocios, es en favor de los empresarios. Hay gente que lo puede bancar, el que cobra bien o el que ahorra, pero hay que contemplar a los compañeros que no llegan a fin de mes, hay que tener empatía con los más humildes. Por eso tiene tanta fuerza la medida de hoy”, marcó.

Dijo, incluso, que a ningún trabajador le gusta poner en riesgo su estabilidad laboral con este paro y que también pierden plata, pero que de todas formas hubo solidez en la idea de avanzar con este corte en las actividades dado el contexto. “Si hay un cambio de políticas y se sientan a discutir, no tenemos por qué seguir con una medida”, aclaró no obstante, en un mensaje a Milei y los suyos.

Fuente: La Nación

