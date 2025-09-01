Un domingo inolvidable: unas 5.000 personas celebraron el Día de la Niñez junto a UTHGRA Mar del Plata

Miles de familias hoteleras y gastronómicas vivieron una tarde llena de color, shows y alegría en el Club Once Unidos, donde se realizó el gran festejo organizado por la conducción de Pablo Santín. Todos recibieron juguetes de primera calidad y se sortearon bicicletas.

UTHGRA Mar del Plata celebró a lo grande este domingo el Día de la Niñez junto a más de 5.000 personas dentro del estadio del Club Once Unidos, colmado por completo de familias trabajadoras hoteleras y gastronómicas que disfrutaron de una jornada única.

A pesar del mal clima, nadie quiso perderse el mega festejo organizado por la conducción de UTHGRA Mar del Plata, uno de los más convocantes, cálidos y completos de la ciudad, que una vez más puso de relieve el valor de la familia y la unidad de los trabajadores y trabajadoras.

El evento, que cada año organiza la gestión encabezada por el secretario general Pablo Santín, volvió a superar todas las expectativas. Hubo shows en vivo, payasos, acróbatas, artistas circenses, muñecos gigantes que recorrieron el estadio, música y color por todas partes. Las familias pudieron disfrutar de una propuesta integral que llenó de estímulos a chicos y grandes, con un despliegue artístico de gran nivel.

Entre los más aplaudidos se destacaron los grupos Cirkuelgue y La Mona Circo, que brillaron, desplegaron sus destrezas e hicieron reír y emocionar a todos los presentes.

Como viene sucediendo en estos últimos años, UTHGRA Mar del Plata entregó juguetes de primera calidad a todos los niños y niñas, cuidadosamente seleccionados por edades: de 0 a 2, de 3 a 6, de 7 a 9 y de 10 a 12 años. También hubo grandes bolsas de golosinas, pelotas, globos y sorpresas que hicieron que nadie se quedara sin su regalo.

Uno de los momentos más esperados fue el sorteo de 25 bicicletas, que desató aplausos y emociones en cada familia que se llevó uno de los rodados. Como siempre, niños y niñas extrajeron los cupones ganadores para garantizar la transparencia del sorteo.

Delegados y delegadas de distintos establecimientos hoteleros y gastronómicos de la ciudsd colaboraron activamente, tanto en los preparativos como en la realización del festejo, y estuvieron atentos a cada detalle para el disfrute de las familias, con el objetivo de que todos vivieran una tarde única e inolvidable.

En medio de la celebración, el secretario general, Pablo Santín dirigió unas breves palabras a los presentes: “Quiero agradecerles de corazón a todas las familias por estar hoy acá. Me acompaña un gran equipo de compañeros y compañeras, delegados y delegadas que hacen un trabajo increíble y son un orgullo. La clave de que UTHGRA funcione y brinde el mejor servicio es formar un gran equipo de trabajo con todos los trabajadores y trabajadoras. Para nosotros es muy especial compartir este día con la familia, con nuestros niños, que son el futuro que vamos a dejar. Disfruten mucho de esta jornada tan merecida para ellos”.

El festejo se extendió hasta entrada la tarde, y terminó de la mejor manera: con cientos de chicos que permanecieron jugando con sus nuevos juguetes, saltando, pateando globos y pelotas, o simplemente bailando con sus familias. Fue el cierre perfecto para un evento que ya es tradición y que crece cada año en convocatoria y calidad, pero siempre con la misma alegría de participar.

La celebración se dio además en la antesala de las elecciones internas de UTHGRA Mar del Plata, que se llevarán a cabo el próximo 18 de septiembre. En esa jornada se habilitarán 158 urnas para que afiliados y afiliadas puedan emitir su voto en sus lugares de trabajo y también en la sede central. De cara al proceso solo se presentó la Lista Celeste, encabezada por Pablo Santín y alineada con la Agrupación Nacional 17 de Octubre que lidera Luis Barrionuevo.

Así, el Club Once Unidos se convirtió este domingo en una nueva muestra de unidad de la enorme familia hotelera y gastronómica de UTHGRA Mar del Plata, entre canciones, juguetes, momentos compartidos y el compromiso de brindar cada año una mejor celebración como los trabajadores y trabajadoras se merecen, en línea con el lema de la Lista Celeste: “Cumplimos con todo y vamos por más”.

