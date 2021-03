Un empate que castiga la ineficacia de Aldosivi

Aldosivi Banfield es la propuesta de este sábado de la liga profesional de fútbol en Mar del Plata. Llegan ambos ganadores luego de sendas sólidas presentaciones. Obviamente ambos intentarán continuar por la senda triunfal y es la ocasión del tiburón para meter dos triunfos al hilo por primera vez en mucho tiempo

Tal vez por el rival, tal vez por mérito propio, hemos asistido al mejor primer tiempo de Aldosivi en la era Gago. No convirtió por una cuestión de falta de precisión. Tuvo dos ocasiones claras e incluso una salvada in extremis por la zaga del taladro. El rival no es un dato menor. Eso es un campeón de la copa Maradona, un equipo formado con oficio y que sabe a lo que juega. En cada partido se nota más la importancia de Emanuel insua, la de Federico Grahl, La notoria mejoría de Gastón Gil Romero, y un Jonatan Schunke al que parece haberle hecho bien quedar en el banco de suplentes un par de partidos.

Y así como en jugadas elaboradas le faltó fineza, la fortuna lo acompañó a Federico Andrada que conectó un centro errático y lo empujó al fondo de las mallas del taladro poniendo el uno a cero apenas transcurridos 60 segundos de la segunda etapa.

Desperdició una clarísima ocasión Federico Andrada a los 17 minutos que pudo haberse echado el resultado y en una segunda jugada Brayda estrelló su remate en el vertical. No le sobran oportunidades a Aldosivi como para desperdiciar tan claras

Luego de la expulsión de Lollo , Sanguinetti apostó todas sus fichas a Mauricio Cuero. Potente de buen disparo y agresivo, un hombre para estar atentos.

Sobre los 33, Iritier desperdició otro gol casi hecho, y lo que se falla en el arco ajeno se sufre en el propio. Así fue que a los 38, y con una chilena dentro del propio área local, Gallopo puso paridad

A los 43 casi lo pierde y a los 44 casi lo gana dos pelotas que debieron entrar y por esas cosas que tiene el fútbol y acaso el estado del campo por el desapacible clima no sucedió

