Un informe de la UBA revela que el empleo formal profundiza su caída y golpea con más fuerza al sector privado

El informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política también reveló que el salario mínimo real cayó a su nivel más bajo desde 2001.

Un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA confirmó que el ajuste laboral en la Argentina impactó con mayor intensidad en el sector privado. La pérdida de puestos de trabajo formales en las empresas fue seis veces mayor que la registrada en el sector público, según los datos oficiales relevados en agosto.

La información, difundida por la Agencia Noticias Argentinas, muestra una caída ininterrumpida del empleo asalariado formal desde mayo. Solo en agosto se perdieron 13.100 puestos en total. De ese número, 10.600 corresponden al sector privado y 1.700 al sector público, lo que describe un escenario de contracción sostenida. La única excepción dentro del empleo registrado fue el segmento de casas particulares, que logró mantenerse estable.

El informe señala que la dinámica negativa se aceleró en los últimos meses, en un contexto donde la actividad económica no logró recuperar niveles que permitan sostener la demanda de empleo. El retroceso impacta de manera directa en las empresas, mientras que el sector público muestra una baja más moderada. La tendencia confirma un mercado laboral sin expansión y con señales de estancamiento estructural.

El salario mínimo, el peor nivel en dos décadas

A la contracción del empleo se suma el deterioro histórico del poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil (SMVM). Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, el SMVM acumuló una caída real del 35%, según los datos del IIEP.

El informe destaca que el salario mínimo real de octubre de 2025 se ubica por debajo del valor registrado en 2001, antes de la crisis de la convertibilidad. Además, representa solo un tercio del valor máximo alcanzado en septiembre de 2011: una reducción del 64% en el poder de compra respecto de aquel pico histórico.

La caída se profundizó en los últimos meses. El SMVM registró retrocesos consecutivos en julio (-0,5%), agosto (-0,5%), septiembre (-2,0%) y octubre (-2,3%). Para el IIEP, esta secuencia consolida una tendencia descendente iniciada con la aceleración inflacionaria de finales de 2023.

El estudio combina dos dimensiones críticas —empleo y salario— y expone un panorama de fuerte tensión sobre los ingresos formales. La contracción del mercado laboral y la pérdida del poder adquisitivo conforman un cuadro que impacta de manera directa en la vida cotidiana de trabajadores y trabajadoras del país.

Fuente: Mi8

