Un joven encontró restos fósiles pertenecientes a un Toxodon

Se trata de un diente curvado junto a otros huesos pertenecientes a un animal nativo sudamericano conocido como Toxodon. El equipo de Paleontología informó que estos tienen un aspecto similar a los hipopótamos y que podía medir unos 3.5 metros de largo y 1.60 de alto. A raíz del hallazgo, el joven fue nombrado protector del patrimonio paleontológico de General Pueyrredon.

Samuel y Andrés, su papá, suelen caminar por las barrancas y las restingas del norte de Mar del Plata. El niño explicó, “salimos de casa, fuimos a caminar por la costa. Cómo está el mar bajo, vamos por las piedras a ver si encontramos algo. Miramos para abajo y vimos una figura blanca. Nos acercamos, no sabíamos qué era. Vimos bien y parecía un colmillo, ahí me comuniqué con el paleontólogo y lo fueron a buscar. Me explicaron cómo era el animal, como vivía. No se encuentran tanto de eso por acá”.

Matías Taglioretti, Paleontólogo del Museo de Ciencias Naturales, agregó que “a estos niveles geológicos es difícil encontrar fósiles y aún más difícil es rescatarlos, ya que depende del clima y bajamares excepcionales”. Los equipos esperaron más de un mes a que se dieran nuevamente las condiciones para realizar el rescate paleontológico y lograron recuperar dientes, costillas, partes del fémur y el húmero de este animal.

ACERCA DEL TOXODON ENSENADENSIS

Las formas de Notoungulados más grandes son los Toxodontes, cuyo nombre significa diente curvado y son los protagonistas de un nuevo hallazgo paleontológico en las barrancas costeras del Norte de Mar del Plata.

A partir de que América del Norte se desconectara del Sur, hace 34 millones de años se originaron y evolucionaron en Sudamérica grupos de animales como los Ungulados Nativos del Sur que incluían formas herbívoras de tamaños grandes a medianos, y de aspectos muy aberrantes. Estos pesaban entre 2.5 y 3 toneladas con 3 metros de largo y 1.7 metros de alto.

Su forma de vida era similar a la de los actuales hipopótamos y sus restos suelen hallarse en niveles geológicos donde antiguamente existieron lagunas, pantanales y/o suelos inundados, ambientes que eran comunes en una región pampeana que incluía gran parte de lo que hoy conocemos como pampa azul (plataforma continental argentina)

Fuente: Municipalidad General Pueyrredon.

