Un Marplatense a la NBA: Luca Vildoza jugará en New York Knicks

No hay dos sin tres para la Argentina en la NBA. Se confirmó que Luca Vildoza será jugador de los New York Knicks en las próximas horas, luego de acordar su desvinculación del club español Baskonia. El marplatense se suma a Facundo Campazzo, en Denver Nuggets, y Gabriel Deck, en Oklahoma City Thunder, como los tres argentinos que se sumaron a la liga de básquet más importante del mundo.

La noticia la dio a conocer ESPN luego de que se lo confirmara su representante, Alex Saratsis de Octagon Sports, empresa que representa a varios NBA. Vildoza, de 25 años, acordó un contrato por 13.6 millones de dólares con la franquicia neoyorquina, una de las más tradicionales de la historia de la NBA.

La extensión es por cuatro años, aunque tres de ellos no están garantizados. Esto significa que el base de la selección argentina será observado durante los Juegos Olímpicos de Tokio, en los entrenamientos que comparta con el equipo de acá a que termine la temporada y la Liga de Verano.

Si Vildoza convence a los Knicks, le firmarán un nuevo contrato. En estas mismas condiciones acordó su desembarco «Tortu» Deck, que salió de Real Madrid para jugar en Oklahoma.

Considerado uno de los mejores bases de Europa, Luca viajará a New York una vez que complete el proceso de inmigración. No hay aún una fecha estimada para su arribo, debido a los trámites de inmigración, físicos y protocolos. Periodistas especializados dan por descontado que no entrará en la rotación del equipo en lo que queda de esta temporada.

Vildoza será el 15avo argentino en la NBA en un 2021 inolvidable para el básquet argentino, donde pasó de tener cero a tres representantes. Quién dice que en Tokio haya alguna alegría más.

FUENTE: Telefe Noticias

