Un marplatense de la Selección Argentina busca fondos para viajar a la Copa América en Estados Unidos

Nicolás Quikuen, un marplatense que forma parte de la Selección Argentina de fútbol en silla de ruedas se está preparando para la Copa América en Phoenix, Estados Unidos.

El torneo servirá como fogueo para el Mundial 2026 y para financiar su viaje, el deportista está organizando una rifa de una paleta de pádel y premios en efectivo de 100 mil y 50 mil pesos, buscando el apoyo de la comunidad.

En el programa Buenas Mañanas, que se emite por Canal 8, el joven de 22 años describió que en el deporte se desarrolla en “sillas eléctricas, medio bajitas porque son muy rápidas” y que además se juega “con pelota número 10 y con cuatro jugadores incluido el arquero”.

Luego Nicolás contó que para el Mundial “Argentina ya está clasificado porque el mundial se va a hacer acá”, aunque reconoció que jugar la Copa América “está bueno para ir agarrando rodaje”.

El marplatense, que comparte el equipo Rengos a Motor con otro representante en la “Albiceleste” como Ever López, se sumó “hace poco” a la Selección y contó que practicar el deporte “me sirve para perder el miedo y animarme”.

En Los Rengos están “hace 8 años y viajamos a Río de Janeiro que disputamos la Libertadores por primera vez”. Luego, Quikuen contó que “la silla cuesta alrededor de 7.000 dólares y siempre nos movemos para pagar los viajes y lo que conlleva”. También reconoció que “la familia nos acompaña a todos lados. Es un esfuerzo gigante”.

Los interesados se pueden contactar por WhatsApp al 223 669 2476. “Tenemos tiempo todavía” porque el torneo “es en noviembre”, con lo cual “seguramente después de este sorteo hagamos otros eventos”.

Fuente: Mi8

