Un puma suelto genera preocupación entre residentes en la zona de Santa Elena

Un registro en video logrado con cámara de seguridad de un domicilio particular acabó con las dudas y confirmó que en las inmediaciones de Santa Elena, una localidad del partido de Mar Chiquita que está a mitad de camino entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar, merodea un puma de buen porte.

En esas imágenes se lo ve al animal cuando se mueve de noche en un sector dominado por pastizales y con una cerca perimetral que lo obliga a modificar su recorrido, en paralelo a ese tendido de alambre romboidal.

Personal de la Policía Rural de la jurisdicción, Defensa Civil de Mar Chiquita y la División Fauna, que está en camino para sumarse en las próximas horas, forman parte del despliegue que se montó a partir de este aviso que ha generado enorme preocupación en el vecindario.

Se trata de un poblado con mucha gente residente de manera permanente y que a diario se mueve por sus obligaciones laborales y, en el caso de los más chicos, educativas. Por eso es que inquieta y se han tomado algunas precauciones al respecto hasta tanto se logre determinar si el felino sigue en zona o solo tuvo un paso fugaz para volver a su hábitat salvaje, en zonas más abiertas y rurales.

Horacio Fernández, titular de Defensa Civil en ese distrito, confirmó a Ahora Mar del Plata que a partir de ese video se ha montado este operativo que intenta confirmar si el animal todavía sigue en la zona o si, como se presume, finalmente se alejó.

Explicó que el sector donde se lo vio es bastante próximo al casco urbano de Santa Elena, por lo que hay advertencias y recaudos: “Estamos pidiendo a la gente que esté atenta, que no salga si no es necesario”, dijo y remarcó que con los móviles y personal policial y municipal están haciendo recorridas para ver si este puma todavía anda por esta localidad.

El caso lleva a recordar una situación bastante parecida que se dio hace algunos años en Villa Gesell, donde en ese caso se habían visto por lo menos dos pumas. Uno en una zona de casas y otro que incluso había tenido presencia por zonas más cercanas a la costa, también en un sector muy edificado y con importante movimiento de gente.

Fuente: ahoramardelplata

Comentarios

comentarios