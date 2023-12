Un rottweiler atacó a un caniche y lo mató en la playa: la dueña huyó corriendo

Rocco era el compañero fiel de Ángela, que lo tenía desde cachorrito, hace cerca de siete años. Todos los días lo llevaba a pasear y jamás pensó que podía vivir lo que vivió este viernes: un rottweiler atacó al caniche en la playa y lo mató.

«Estoy indignada, con mucho dolor», le dice Ángela a Mi8 pocas horas después de la espantosa situación que atravesó.

La mujer contó que había salido a pasear como todos los días con su perro caniche de 7 años, «mi negrito». Atravesó la playa del Torreón del Monje y cuando estaba en el sector público de Las Toscas vio que el rottweiler estaba allí, sin demasiada atención de su dueña.

«Le dije a la mujer que mire al perro, pero nunca se movió de su silla. Estaba sin bozal, sin correa y ella leyendo un libro como si nada. Eso es lo que más me duele», contó Ángela, todavía conmovida por lo vivido.

Antes de que pudiera reaccionar, vio como el enorme perro tomó a Rocco con la boca, lo sacudió y lo mató.

En ese momento, la dueña del perro reaccionó, pero lejos de solidarizarse o intentar ayudar, tomó sus cosas y salió corriendo de la playa. Varios testigos comenzaron a gritarle, a perseguirla y uno de ellos filmó la huida.

Ángela, completamente destrozada, no pudo reaccionar. Fue a hacer la denuncia a la subcomisaría Casino y ahora espera que esta situación no se repita. «No sé qué hacer. Yo a Rocco no lo voy a recuperar, pero al menos quiero que esto no vuelva a pasar», explicó.

