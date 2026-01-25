Un tren embistió a un auto y hay tres heridos

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 383 de la autovía 2 cuando una formación ferroviaria colisionó con un Peugeot 206. Los ocupantes, que se encuentran conscientes, fueron trasladados de urgencia al Hospital Interzonal

Un grave siniestro vial se registró este domingo 25 de enero en las inmediaciones de Mar del Plata, cuando una formación ferroviaria y un automóvil particular con turistas de General Lamadrid, colisionaron a la altura del barrio El Casal. El hecho movilizó un amplio operativo de emergencia que incluyó a bomberos, ambulancias y fuerzas federales.

El incidente se produjo pasadas las 14:40 hs en el kilómetro 383 de la mencionada autovía. Según los primeros informes del Cuartel de Bomberos Camet, la colisión involucró a la formación 304 del ferrocarril y a un vehículo Peugeot 206. Al arribar la dotación de rescate al lugar, los ocupantes del rodado ya habían logrado salir por sus propios medios, aunque presentaban diversas heridas.

Operativo de traslado y estado de las víctimas

El saldo del impacto fue de tres personas heridas, todas ellas encontradas en estado consciente al momento de la asistencia. Entre los lesionados se encuentran:

Una mujer, quien fue examinada y asistida inicialmente en una unidad del SAME.

Un joven de 23 años , trasladado por una ambulancia de la localidad de Santa Clara del Mar.

, trasladado por una ambulancia de la localidad de Santa Clara del Mar. Un hombre de 40 años, también derivado por el servicio de emergencias SAME.

Debido a la magnitud del choque y los politraumatismos varios sufridos, los tres pacientes fueron derivados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata para una atención más compleja.

Tareas de seguridad

En el lugar del siniestro, el personal de bomberos procedió a realizar las tareas de inertización del vehículo para evitar riesgos de incendio o explosión por fuga de combustibles. La formación ferroviaria permaneció detenida mientras se aguardaban instrucciones de la justicia federal para liberar la zona y retomar la circulación normal de la vía.

