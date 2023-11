Una beba se tragó una bolsita de cocaína y fue internada: detuvieron a la mamá

Una beba de poco más de un año se encuentra internada en el Hospital Materno Infantil, luego de tragarse una bolsita con cocaína y sufrir un principio de intoxicación. La policía detuvo a la madre, una mujer de 35 años, a la que se investiga por el delito de tentativa de homicidio.

El hecho ocurrió el domingo por la noche en una vivienda de la calle William Morris, en el barrio San Martín.

Cerca de las 23, un llamado al 911 alertó sobre la emergencia y una ambulancia del Same se dirigió hasta el lugar. Cuando los profesionales de la salud llegaron, los familiares les informaron que se había tragado una bolsita y se la habían logrado sacar.

Desde el Same, señalaron a Mi8 que la nena tenía dificultades respiratorias, pero compensada. De todos modos la trasladaron de urgencia al Materno.

Las versiones indican que la bolsita de cocaína no se llegó a romper de modo que el cuadro de la pequeña no se agravó. No obstante, se le realizó un examen de orina que dio positivo de cocaína por lo que se le dio intervención a la justicia.

La pequeña, según informaron desde el Materno, se encuentra estable internada en una sala de pediatría del hospital.

En tanto, a partir de la información que se brindó desde el hospital la fiscal en turno, Romina Díaz, inició una investigación y resolvió la aprehensión de la madre de la beba, una mujer oriunda de Buenos Aires, a quien se la investiga por el delito de «homicidio en grado de tentativa».

