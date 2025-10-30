UNA COMEDIA ROMÁNTICA EN EL CIERRE DEL FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL SOLIDARIO

“Las ovejas no pierden el tren” se proyectará el próximo viernes 31 a las 18 en la Sala del Colegio de Escribanos

Con la proyección del filme Las ovejas no pierden el tren, del director Álvaro Fernández Armero llegará a su fin el próximo viernes 31 a las 18 en la Sala del Notariado, ubicada en Independencia y Colón, la 11º edición del Festival de cine español solidario que organizan de manera conjunta el Centro de Castilla y León y el programa radial ¡Arre que va!.

La obra de Fernández Armero aborda con humor, pero de forma seria y respetuosa, las vicisitudes que conllevan las relaciones matrimoniales, produciendo un filme que logra conjugar entretenimiento y reflexión y en el cual se destacan las brillantes actuaciones de Raúl Arévalo, Inma Cuesta, Alberto San Juan, Candela Peña y Jorge Bosch entre otros.

Luisa (Inma Cuesta) y Alberto (Raúl Arévalo) se han visto obligados a irse a vivir al campo, pero la idílica vida rural enseguida empieza a mostrar su cara menos amable. A pesar de que la pareja no atraviesa por sus mejores momentos, Luisa está obsesionada con tener un segundo hijo, aunque el precio sea el sexo más apático imaginable. Quien ni se plantea pisar el campo es Juan (Alberto San Juan), el hermano de Alberto, periodista en horas bajas que, con 45 años, sale con Natalia (Irene Escolar), una joven entusiasta de 25 años en la que Juan ve una tabla de salvación. Por su parte la hermana de Luisa, Sara (Candela Peña), está acostumbrada a canalizar su ansiedad a través de los hombres, con quienes no acaba de encajar, hasta que aparece Paco (Jorge Bosch), un periodista deportivo que estaría dispuesto a llevarla al altar.

Como en ediciones anteriores las películas proyectadas fueron aportadas por el Centro Cultural Español de Buenos Aires, dependiente de la Embajada de España en Argentina, siendo el costo de la entrada un alimento no perecedero que será distribuido por el Banco de Alimentos de Mar del Plata al finalizar el ciclo, pues si bien uno de los objetivos de la iniciativa es difundir y promocionar la cultura y el arte español a través del cine, el festival apunta esencialmente a generar una acción solidaria mancomunada con los espectadores. Entre las instituciones que han sido receptoras de los alimentos reunidos en las diferentes ediciones del festival se encuentra el Hogar de la Hermana Marta, el Hogar de enfermos crónicos de la Gruta de Lourdes, el Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI), el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, el comedor de la Parroquia del Barrio Santa Rita, el Hogar Nazaret de Cáritas Mar del Plata y el comedor del Jardín Municipal Nº13 del barrio Las Heras, que apadrina el Centro de Castilla y León.

