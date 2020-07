Una guía para moverse por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando se reanuden los vuelos comerciales

Si todo sigue como está previsto, el 1 de septiembre se podrá viajar al exterior. Qué cambios habrá que adoptar a la hora de volver a volar tras la pandemia del coronavirus

Era algo completamente natural: los trámites en los aeropuertos desde que uno llegaba hasta que se subía al avión eran parte del viaje mismo. Algunos podían estresarse más o menos, pero la sensación de llegar al aeropuerto​ ya era «estar de viaje».

Sin embargo, la pandemia del coronavirus cambió absolutamente todo. Por empezar, el cierre de fronteras y la imposibilidad de poder subirse a un avión para irse a otro lado. Pero además, entre protocolos, controles y restricciones variables habrá también una nueva normalidad en la actividad turística.

Aún transitando la cuarentena, la realidad es que si todo sigue como está previsto, la normativa vigente indica que el 1 de septiembre se reanudan los vuelos comerciales en Argentina al exterior y domésticos. Estaba previsto que los de cabotaje se adelantaran y arrancasen a mediados de este mes, pero el ministro de Transporte Mario Meoni anunció esta semana que «por un tiempo» queda suspendido el retorno de los vuelos nacionales.

Desde el 20 de marzo, los únicos vuelos que se están realizando son especiales para repatriar argentinos que estaban afuera o para aquellos ciudadanos de otros países que quieran volver a su lugar de origen, sobre todo los que realizan tareas esenciales en pandemia y solicitando los permisos correspondientes.

A partir de septiembre, los vuelos que se vayan retomando se concentrarán en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, dado que Aeroparque continúa cerrado y arrancará un proceso de reformas en agosto. Por ahora, tampoco sabe qué pasará con El Palomar, que debió suspender sus operaciones en abril por disposición de la Justicia.

Una vez que se llegue a Ezeiza, esa rutina tal como la conocíamos tendrá variantes debido al nuevo protocolo sanitario que se está implementando para que viajemos más seguros.

Aeropuertos Argentina 2000 afirmó que se está preparando para la vuelta a las operaciones desde que se decretó la cuarentena, aunque ya venía actuando desde enero bajo protocolos de higiene dispuestos por el Ministerio de Salud de la Nación y junto a distintos organismos como el Ministerio de Transporte de la Nación, Migraciones, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Aduana, bajo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De cara al regreso de las operaciones aéreas, «el objetivo es cuidar a los pasajeros y usuarios y minimizar las posibilidades de contagio cumpliendo todos los protocolos establecidos que siguen las pautas de la Asociación Mundial de Aeropuertos», afirmaron desde la compañía, pautas que además permitieron retomar la actividad en los países en los que se está dejando atrás la pandemia​.

Medidas especiales que se implementarán en Ezeiza con el retorno de los vuelos comerciales

Controles de síntomas y tests al ingresar al aeropuerto.

Reasegurar el distanciamiento social dentro de las terminales con señalética en pisos, cartelería y asientos.

Capacitaciones en prevención a todos los trabajadores de la comunidad aeroportuaria, además del uso obligatorio de tapabocas. Se realizaron encuentros online para todos los empleados de los aeropuertos del país sobre los protocolos desarrollados para prevenir el Covid-19, como recomendaciones médicas para pasajeros y personal.

Desarrollo de un Manual de Adecuación de Aeropuertos que contiene 11 documentos técnicos y 12 protocolos operativos que reflejan las medidas y procedimientos adoptados para el reinicio de operaciones comerciales.

En todas las terminales se instalaron acrílicos protectores en las áreas de check- in y puertas de embarque.

Marcadores de piso para mantener la distancia reglamentaria en filas y separaciones entre los asientos de las áreas de espera.

Se intensificaron los procedimientos de limpieza y desinfección de espacios y elementos, tomando los recaudos necesarios para evitar los contagios en pasamanos, picaportes y mangas de embarque. Además, se mantiene diariamente la provisión de alcohol en gel de todos los dispensers colocados en las terminales de higiene.

Nuevo protocolo en seguridad, higiene y limpieza

Identificación de sectores críticos en todas las áreas públicas dentro de las terminales, especialmente en las de alto contacto y en los accesos.

Limpieza con productos validados médicamente y adecuados a cada superficie a desinfectar.

Incremento en frecuencia de limpieza y desinfección de espacios dependiendo del área y sujeto a la operación.

Incremento de las estaciones de higiene en las diferentes áreas de las terminales.

Obligatoriedad de uso de tapabocas por parte de pasajeros.

Protocolo de uso y desinfección de tapabocas por parte de empleados.

Implementación de barreras físicas como protección en puestos con contacto directo con el público.

Cómo funcionarán los monitoreos de salud para pasajeros

Implementación de medición de temperatura en ambiente aclimatado en partidas (acceso terminal e ingreso preembarque) y en arribos internacionales.

Declaración Jurada de salud de viajero. Por ahora, esto es una propuesta, dado que el avance de la pandemia va cambiando y está sujeto a un dinamismo diario. Pero si todo sigue así, los viajeros deberán llenar una declaración jurada similar a la que estaba vigente para aquellos que llegaban de países de riesgo, sólo que ahora sería para todos.

Espacios de aislamiento con los protocolos de traslado correspondientes, en caso de que la temperatura de la persona exceda los 37,5°.

Cómo funcionarán los monitoreos sanitarios para los empleados

Se hará un seguimiento médico para una detección temprana de síntomas.

Protocolo de intervención y seguimiento de servicio médico ante casos confirmados.

Sanitización de equipaje mediante pulverización de desinfectante.

Protocolo de desinfección de productos e insumos para gastronómicos y personal de retail.

Protocolo de ventilación de ambientes para el control activo de la calidad del aire.

Medidas de sanitización para personas: proveerán múltiples puntos de desinfección de manos.

Distanciamiento social

Demarcación de distanciamiento en todos los sectores de las terminales.

Colocación de mamparas acrílicas de protección en check in e infodesk.

Uso de ascensores limitado a personas con movilidad reducida y cochecitos de bebé.

Se implementarán medidas para evitar el acceso innecesario de personas y reducir la circulación dentro del aeropuerto.

Se evitará la circulación innecesaria de empleados por sectores de oficinas y terminales.

Todo se implementará en conjunto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Modificación en el diseño de los locales gastronómicos.

Cómo se comunicarán a los pasajeros los nuevos pasos a seguir

Diseño e instalación de piezas gráficas y digitales con recomendaciones para disminuir el riesgo de contagio.

Desarrollo y actualización de la sección web con nuevas preguntas frecuentes.

Recomendaciones para circulación en locales gastronómicos.

El funcionamiento del Free Shop

​En diálogo con Clarín, Guillermo Rimoldi, Director de Recursos Humanos para Sudamérica de Dufry, aseguró que el protocolo se implementará en forma conjunta con los otros 65 países en los que opera la compañía.

«Se trata de unificar criterios aunque por supuesto puede haber diferencias adaptables a cada país», aseguró.

Duty Free emplea a 780 personas en Argentina, entre Aeroparque, Ezeiza, Rosario, Mendoza, Bariloche y Córdoba, y de esa cantidad, 550 están dedicados al área de ventas, por lo que habrá mucha rigurosidad en los criterios de atención para que tanto el empleado como el pasajero de sientan seguros.

No se podrá acceder al área de free shop sin barbijo, aunque por supuesto si el pasajero no llegara a contar con un tapabocas, se lo ofrecerán antes de ingresar. Además, habrá varios dispensers de alcohol en gel para colocarse en distintos momentos y respetar la distancia social será fundamental.

Hoy, el free shop permanece cerrado y se abrirá apenas comience la operatoria de vuelos comerciales. Además de estas medidas, lo importante es saber cómo funcionará la compra de los productos. ¿Cómo se probará un perfume, una crema, un reloj o un par de anteojos?

Cada cosa tendrá un protocolo diferente. Rimoldi aclaró que el cliente podrá probarse un par de lentes o un reloj sin problemas, pero justo antes de hacerlo, un vendedor será el encargado de desinfectar el producto adelante suyo.

Aquellos productos que no es necesario probarlos en el cuerpo, como un maquillaje, una crema o un perfume​, se evitará hacerlo y se ofrecerán «blotters» o los famosos papeles secantes que se usan para probar fragancias o colores de maquillaje. El cliente podrá tocar un frasco con el tester de un perfume, pero no sin antes ser desinfectado adelante suyo por un empleado del Duty Free.

En el caso de una prenda, el cliente tendrá la posibilidad de probarse lo que desee y en el caso de que no quiera llevársela, la prenda pasará directamente a cuarentena 48 horas antes de ser exhibida nuevamente al público. Habrá una frecuencia de limpieza muy alta en los probadores para asegurarse la completa desinfección del lugar.

Por último, en la zona de cajas estará señalizado en el piso cómo colocarse para mantener la distancia social requerida y habrá mamparas de acrílico que separen a los cajeros de los clientes.

Un dato a saber: en el Duty Free se podrá comprar en dólares al tipo de cambio en pesos del día, es decir que al abonar con tarjeta de crédito se pesifica al momento de la compra sin pagar el impuesto PAIS del 30%.



Locales abiertos en Ezeiza

Farmacity, que opera 24 horas.

McDonald’s, que funciona con modalidad para llevar y delivery, de 11 a 23 horas todos los días.

