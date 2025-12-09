Una máxima de 23 grados y probabilidad de chaparrones para este martes 9 de diciembre en Mar del Plata

El cielo permanecerá nublado durante toda la jornada y la máxima de alcanzará cerca de las dos de la tarde. Los vientos del noreste no superarán los 40 km/h.

La playa será esquiva para este martes 9 de diciembre en Mar del Plata. Si bien el Servicio meteorológico Nacional pronóstica una máxima de 23 grados, existe una probabilidad de chaparrones durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

Según el SMN para este martes se verán principalmente cielos nubosos en Mar del Plata, aunque se esperan cielos cubiertos de madrugada. Las temperaturas oscilarán entre 15°C y 23°C durante el día.

La temperatura máxima se alcanzará sobre las 14:00. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de noreste, con rachas que podrán llegar hasta 41 km/h por la tarde.

Las probabilidades de lluvia alcanzan el 40 por ciento y podrían desatarse entre el mediodía y la tarde.

