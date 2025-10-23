Una multitud saludó a Charly García por su cumpleaños frente a su departamento

El ícono del rock comenzó sus 74 años en un bar, rodeado de colegas y amigos de toda su carrera, como David Lebón, Pedro Aznar, Fito Páez, Hilda Lizarazu, Andy Chango, Joaquín Levinton, Benito Cerati y el Zorrito Quintiero. Luego, una marea de fans lo recibió en la puerta de su casa.

Charly García cumple 74 años este jueves 23 de octubre y lo festejó a la medianoche en un bar del barrio porteño de Chacarita, acompañado por colegas y amigos como David Lebón, Pedro Aznar, Hilda Lizarazu, Andy Chango, Joaquín Levinton, Benito Cerati y su histórico colaborador, el Zorrito Von Quintiero. También estuvo a su lado su hijo Migue García, quien lo abrazó y besó con ternura.

Muy elegante (corbata negra, camisa blanca, campera de cuero y sombrero), tras soplar la vela colocada sobre una gigantesca torta de chocolate que le acercaron, decorada con las iniciales SNM en rojo (en referencia a “Say No More”, la frase que inmortalizó en los 90), y brindar con una copa de champagne, se dedicó a tocar un minipiano, mientras sus amigos cantaban las letras de algunos de sus temas más emblemáticos.

Su amigo y discípulo Fito Páez escribió en su cuenta de X: “¡Feliz cumple, astro del universo! Tu luz inunda nuestras vidas pasadas, presentes y futuras. ¡Gracias, Charlie García, por dejarme entrar en tu vida que cambió la mía! ¡Te amo con todo mi corazón!”.

Charly García, rodeado de fans, antes de entrar a su casa.

Entre los presentes estuvieron otras figuras como Hilda Lizarazu, David Lebón, Pedro Aznar, Andy Chango, Joaquín Levinton, Benito Cerati y el Zorrito Von Quintiero.

Camisa y corbata, el look de Charly en su cumpleaños.

Con un piano en la mano, Charly desplegó todo su arte entonando algunos de sus éxitos. A las 12 de la noche sopló una vela dorada sobre una enorme torta de chocolate con la sigla “SNM”, en referencia a «Say No More», el concepto que adoptó en 1996 y no lo soltó nunca más.

La vigilia frente a su edificio, en Coronel Díaz y Avenida Santa Fe, comenzó temprano. Como cada año, los seguidores se congregaron con una consigna simple pero poderosa: celebrarlo en vida. Hubo carteles, banderas y no faltó la banda sonora.

La multitud que lo esperaba en Coronel Díaz y Avenida Santa Fe.

Este festejo tuvo además un marco especial: el reciente lanzamiento de “In The City”, su colaboración con Sting, que volvió a ponerlo en el centro de la escena musical.

Desde hace más de una década, cada octubre se repite el mismo ritual. La madrugada se transforma en un abrazo colectivo al “Doctor” del rock nacional, una manera de agradecerle por una obra que sigue viva.

Charly García recibió el cariño de toda su gente. Foto: Antonio Becerra/Clarín

Diez minutos antes de la 1 de este jueves, Charly llegó a su casa y una marea de fans se acercó al auto que lo trasladaba convirtiendo la madrugada en un ritual colectivo de celebración. Entró a su casa como pudo, con la colaboración de algunos efectivos que le hicieron un pasillo. Finalmente, ingresó y luego salió a saludar a su público desde el balcón, cerrando una noche llena de música, festejo y emoción.

