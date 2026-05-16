Una por una: así quedaron todas las tarifas de colectivo en Mar del Plata

El Municipio oficializó el nuevo cuadro tarifario que comenzará a regir desde junio e incluye aumentos en líneas suburbanas y recorridos mixtos de Mar del Plata y Batán.

Además del nuevo valor del boleto, el decreto municipal oficializó los cuadros tarifarios completos para las líneas suburbanas y urbanas mixtas que funcionan en General Pueyrredon. Los nuevos valores comenzarán a regir desde el 1° de junio.

El Municipio fijó el boleto urbano en $1.922 y difundió el detalle de las tarifas correspondientes a los distintos ramales suburbanos y urbanos mixtos del transporte público de pasajeros. La actualización fue oficializada mediante el decreto firmado este viernes por el Ejecutivo comunal.

Entre los beneficios que se mantienen vigentes figuran los pases gratuitos para alumnos de escuelas públicas, estudiantes de establecimientos gratuitos ubicados entre las rutas 88 y 226, docentes, auxiliares y personas con discapacidad.

Línea 717: tarifas hacia Sierra de los Padres y Colinas Verdes

Los valores para los distintos tramos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Ex Terminal a Km 13 de Ruta 226: $2.509,40

Ex Terminal a Country Club Sierra: $2.748,29

Ex Terminal a Barrio San Carlos: $3.049,89

Ex Terminal a Colinas Verdes: $3.049,89

Líneas 715 y 720

En los tramos urbanos, como Batán, La Polola e INAREPS, el boleto será de $1.922.

En tanto, las tarifas urbanas mixtas quedaron así:

Ex Terminal a Batán: $2.509,40

Ex Terminal a Estación Chapadmalal: $2.748,29

Ex Terminal a La Polola: $3.049,89

Línea 511 ramal Colonia Chapadmalal

Los tramos urbanos hasta Playa La Serena y Colonia Chapadmalal tendrán un valor de $1.922.

Mientras tanto, los boletos mixtos costarán:

Hasta Hotel N°5 de Chapadmalal: $2.509,40

Hasta San Eduardo de Mar: $2.748,29

Hasta el fin del partido en San Eduardo del Mar: $3.049,89

Ramales Acantilados y Acantilados por Serena

En ambos casos, el boleto urbano continuará en $1.922 para los tramos dentro del área urbana.

Para los recorridos mixtos:

Hasta Acantilados Golf Club: $2.062,71

Hasta calle 515: $2.062,71

Líneas 542 y 543

Los servicios hacia el barrio 2 de Abril mantendrán el boleto urbano en $1.922.

En tanto:

Hasta Estación Camet: $2.062,71

Hasta el fin de recorrido: $2.509,40

Línea 525 ramal Valle Hermoso

El boleto urbano para los viajes entre Parque Hermoso, Valle Hermoso y distintos puntos del área urbana quedó fijado en $1.922.

Fuente: Mi8

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