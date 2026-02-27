“Unidos contra la ilegalidad” se postula a las elecciones del Colegio de Martilleros

Luego de haber alcanzado más de un 40% de adhesión entre los votantes en las últimas elecciones, la lista Celeste y Blanca- “Unidos contra la ilegalidad” se presenta nuevamente de cara a los comicios internos del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, que se llevarán a cabo el próximo martes 10 de marzo en la institución.



Se trata de un grupo con amplios antecedentes profesionales en sus espacios de los Partidos de Gral. Pueyrredón, Gral. Alvarado, Mar Chiquita y Balcarce, como de un conocimiento institucional amplio que les permite tener la mirada puesta no solo en lo que los colegiados necesitan sino también el marplatense y el turista, ya que sus consignas apuntan al trabajo horizontal que debe llevarse a cabo desde el Colegio en lo que refiere a control, formación y administración. En tal sentido, la existencia de firmas y civiles que ejercen ilegalmente la profesión y el alto nivel de usurpación de viviendas y terrenos que se registra, son ejes centrales para tratar desde adentro de Bolívar 2958 hacia el resto de la ciudad.



El Consejo Directivo de la lista está encabezado por Fernando Carobino como presidente, Javier Mozo como secretario General, Laura Chavarri como secretario de Actas, Horacio Robledo como tesorero, Melina Calvari como vocal Titular 1, Diego Donsini como vocal Titular 3, Andrea Paoli como vocal Titular 5, Paola Magarzo v, Suplente 1, Diego O´Farrel v. Suplente 4; Tribunal de Disciplina: Nancy Larrea, Daniel Fernández Santía y Patricio Nelli Corchen como Miembros Titulares y Claudia Eglantier y Elvira Tenaglia como suplentes; Apoderados: Carlos Coste y María Laura Rivero como suplente.



“Defender la legalidad también es defender nuestra profesión”, afirman y es por ello que los trabajos en el control real de matrículas, inspecciones diarias en calle, tolerancia cero a las franquicias y pseudofranquicias y al trabajo mancomunado de algunos matriculados con estas empresas no legales, entre otros puntos que conforman el cumplimiento efectivo de la Ordenanza 25.029, son fundamentales para el equipo junto con la conformación de una comisión activa y operativa ante fiscalía y autoridades para la prevención y/o solución del flagelo de las usurpaciones que sufren muchos vecinos, sobre todo en el sur de Mar del Plata, sur de Gral Alvarado, sectores de Mar Chiquita y Balcarce, que también conforman este colegio profesional.



Otros ejes de acción apuntan a la defensa del matriculado (registración de empleados, campaña pública para identificar a los martilleros autorizados, etc) , igualdad de herramientas en el ejercicio de la profesión (CRM propio del Colegio, capacitaciones, mejora tecnológica), la conversión de la carrera de Martillero en universitaria para una jerarquización real, y la transparencia previsional, para una administración seria y racional de los aportes de los colegiados, lo cual permitirá además una renovación constante en la institución y maximización de recursos.



“Invitamos a los colegas del Departamento Judicial Mar del Plata a acercarse a las urnas el próximo 10 de marzo desde las 9 de la mañana, ya que la única forma de cambiar la realidad es siendo parte a través del voto, cualquiera sea su opción”, indican.

Comentarios

comentarios