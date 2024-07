Universitarios sin clases en el segundo cuatrimestre de la Unmdp

En asamblea extraordinaria, los y las docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, nucleados en Adum, resolvieron el no inicio de clases del segundo cuatrimestre, en el marco de la profundización de las medidas de fuerza para exigir salarios, paritarias y un aumento inmediato para los ayudantes de cátedra.

A través de un video en las redes del gremio, el secretario general de Adum, Pedro Sanllorenti, explicó que si en este mes no hay una oferta digna y aceptable por parte del Gobierno Nacional, la definición es no dictar clases del 12 al 16 de agosto inclusive.

“Desde hace tres o cuatro meses lo único que hace el Gobierno es comunicar pequeños incrementos de manera unilateral, con porcentajes muy bajos. Hoy hay muchos docentes que tienen dificultades por problemas salariales y eso no puede seguir ocurriendo. No es posible tener una Universidad de calidad con estos salarios. Necesitamos rápidamente salir de esta situación”, planteó el dirigente.

En ese sentido, al no inicio del segundo cuatrimestre, la asamblea extraordinaria de Adum le dio “un formato concreto”. “La semana del 12 al 16 de agosto no daremos clases y realizaremos un conjunto de acciones. Y ese 16 de agosto, además, realizaremos una nueva asamblea para definir la continuidad de las medidas en caso de que no haya habito una oferta razonable”, deslizó Sanllorenti.

En la última semana, previa a la asamblea extraordinaria, Adum realizó una encuesta entre docentes, afiliados o no afiliados al gremio. La intención fue conocer la mirada y perspectiva de los trabajadores, de cara a la necesidad de profundizar las medidas de fuerza ante la postura de Nación.

Fuente: MI8

