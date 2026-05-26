UTHGRA: fin de semana largo con movimiento moderado y consumo «muy medido» en Mar del Plata

Desde UTHGRA Mar del Plata señalaron que la ocupación hotelera se mantuvo dentro de los niveles previstos para el fin de semana largo, aunque advirtieron una fuerte caída en el gasto de los turistas, especialmente en la gastronomía.

El fin de semana largo por el Día de la Revolución de Mayo dejó un movimiento turístico moderado entre el viernes y el lunes en Mar del Plata, con una ocupación hotelera que rondó el 50% y un consumo «muy medido», sobre todo en la gastronomía.

El nivel de reservas había arrancado en valores cercanos a ese porcentaje y, si bien el clima acompañó, la ocupación se mantuvo en esos niveles, aunque en muchos hoteles estuvo incluso por debajo del 50%.

De todos modos, el balance fue levemente mejor que el del anterior fin de semana largo, el del 1° de Mayo, cuando la ocupación había llegado solo al 40%.

A nivel nacional, el fin de semana largo movilizó a 1.440.120 turistas en distintos destinos del país. En Mar del Plata, según remarcaron desde la conducción local de UTHGRA, también ayudó que la ciudad reforzara su agenda con propuestas culturales, actividades gastronómicas y circuitos turísticos para residentes y visitantes.

El secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, señaló que «las escapadas cortas siguen siendo muy importantes para sostener la actividad turística durante la temporada baja», aunque advirtió que «lo que preocupa es que el consumo sigue en niveles mucho más bajos que otros años, como una consecuencia directa de la situación económica y el poder adquisitivo planchado de millones de argentinos».

Santín destacó que “el turismo siempre es un aliado muy importante para la hotelería y la gastronomía porque genera trabajo y movimiento en toda la actividad”.

Al mismo tiempo, indicó que en los últimos fines de semana largos se viene viendo un visitante «mucho más cuidadoso» con los gastos, especialmente en el sector gastronómico, lo cual tiene una incidencia directa en los trabajadores y las trabajadoras de la actividad.

“Este fin de semana se vio algo de movimiento y eso es positivo, pero el consumo está en un nivel muy bajo y eso impacta de lleno en muchos sectores que trabajan con el turismo”, explicó.

En ese marco, el dirigente destacó que «en este contexto es fundamental seguir fortaleciendo las acciones de promoción turística» de cara a los próximos meses, especialmente pensando en la temporada invernal y las vacaciones de invierno.

El próximo fin de semana largo en el calendario será el del 13 al 15 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, aunque coincidirá con el desarrollo del Mundial de Fútbol 2026, por lo que «veremos en ese marco cómo se moverá el turismo este año».

“Mar del Plata tiene un potencial turístico enorme durante todo el año. Por eso es importante seguir trabajando en conjunto para promocionar la ciudad en temporada baja y acompañar a la hotelería y la gastronomía, que son sectores fundamentales para el trabajo en la ciudad”, concluyó Pablo Santín.

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