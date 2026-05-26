El sexto mes del año tiene un fin de semana extendido de tres días en la segunda quincena; qué jornadas incluye puntualmente

Hacia el final del quinto mes del año, gran parte de la ciudadanía tiene la inquietud de cuándo es el próximo feriado, y para ello hay que considerar que se ubica en la segunda quincena de junio.

Cuándo es el próximo feriado

El próximo feriado nacional se ubica en el lunes 15 de junio, y corresponde a la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes, que originalmente se celebra cada 17 de junio, pero este año se traslada al lunes previo.

¿Qué se recuerda el 17 de junio y por qué se traslada?

La ley 27.399 ―que reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos― señala que en el sexto mes del año es asueto el 17 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes. De esa forma, se recuerda al político y militar argentino que luchó junto al ejército de Los Infernales durante la guerra de la Independencia. La fecha elegida coincida con la fecha de su fallecimiento, que fue el 17 de junio de 1821.

Sin embargo, este asueto entra en la categoría de feriado trasladable, por lo tanto, la celebración se puede correr de día para crear un fin de semana largo. La normativa mencionada especifica que los feriados nacionales trasladables cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. En tanto, los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Es por ese motivo que el asueto del 17 de junio fue corrido para el lunes 15.

Todos los feriados de 2026

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Fuente: Diario de cultura

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