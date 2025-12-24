 UTHGRA Mar del Plata entregó casi 5000 cajas navideñas a hoteleros y gastronómicos

La conducción de Pablo Santín llevó a cabo en la víspera de la Navidad la entrega de cajas repletas de productos de primera calidad para las familias del sector.



UTHGRA Mar del Plata realizó este lunes y martes la entrega de casi 5.000 cajas navideñas a trabajadores y trabajadoras de la hotelería y la gastronomía, en la antesala de la Nochebuena.

La entrega fue coordinada por la conducción gremial que encabeza el secretario general Pablo Santín, y durante dos jornadas, miles de trabajadores y trabajadores pasaron a retirar por la sede de la Escuela de Hotelería y Gastronomía sus cajas repletas de productos de primera calidad para acompañar la mesa navideña de sus familias.

“En el cierre de un año muy difícil para todos y todas, es una enorme alegría poder acompañar a los trabajadores hoteleros y gastronómicos también de esta manera, con este gesto, colaborando a llenar la mesa navideña de sus familias”, expresó Pablo Santín, secretario general de UTHGRA Mar del Plata.

«Sabemos que la situación no es sencilla, por eso redoblamos el compromiso para estar presentes, cerca de nuestros afiliados y afiliadas, cumpliendo con esta tradición tan esperada que permite cerrar un nuevo año juntos”, agregó.

Finalmente, en nombre de toda la conducción de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín aprovechó la oportunidad para desearles Felices Festas y un gran cierre de año a todas las familias hoteleras y gastronómicas.

