Vacaciones: cómo preparar el auto para salir seguros a la ruta

Con la llegada de las vacaciones, miles de familias y grupo de amigos se lanzan a las rutas rumbo a destinos turísticos de toda la Argentina y también en el exterior. El viaje, sin embargo, no empieza cuando se enciende el motor, sino antes, con una preparación adecuada del auto.

Para tener un trayecto seguro y evitar complicaciones, el ACA, junto a sus mecánicos de auxilio que brindan asistencia en todo el país, listaron una serie de elementos a controlar en el auto antes de comenzar la aventura.

Lo primero es la revisión mecánica integral del auto. Esto debe incluir el estado “de los frenos y su líquido, del nivel de aceite del motor, del líquido refrigerante y del sistema de dirección”, aseguró Laureano Pérsico, mecánico de auxilio del ACA.

Se debe recordar que “el cambio de aceite y filtros hay que hacerlo cada 10 mil km o una vez al año. Si se va a ir a la ruta con el aceite con 8 mil km de uso, y se tiene previsto hacer 2 mil más, lo mejor es hacer el service antes, para que el aceite no se corte ni se ponga feo”, agregó Pérsico.

También es fundamental comprobar que no existan pérdidas de fluidos y que la batería se encuentre en buen estado, recurriendo a un probador de batería. “El agua para el ´sapito´ y las escobillas también deben revisarse”, dijo Pérsico.

El siguiente paso, explicaron en el ACA, es revisar los neumáticos y las luces. El estado de los neumáticos es central para la estabilidad del auto. Se aconseja verificar la presión —incluida la rueda de auxilio— y controlar que el dibujo tenga la profundidad adecuada.

Además, se puede “controlar la fecha de fabricación de los neumáticos, que está grabado en cada uno de ellos. Y si es un 0 km. controlar cuanto tiempo estuvo ‘parado’ antes de salir a las calles, porque eso puede afectar la forma”, manifestó Pérsico.

En paralelo, todas las luces deben funcionar correctamente: bajas, altas, de giro, de freno y balizas. Una simple lámpara quemada puede generar situaciones de riesgo en la ruta, además de ser sancionable en los controles viales.

Otro elemento a revisar es la documentación. Antes de salir, el ACA recomienda asegurarse de llevar toda la documentación exigida: licencia de conducir vigente, cédula, comprobante del seguro y, cuando corresponde, la verificación técnica vehicular.

A esto se suman los elementos obligatorios de seguridad, como son el matafuego –que debe contar con el control de carga vigente- y la señalización reflectante –balizas portátiles o triángulos reflectantes-.

Además, es aconsejable planificar la ruta con antelación, informarse sobre el estado de los caminos y consultar el pronóstico meteorológico. Salir con tiempo suficiente ayuda a evitar maniobras riesgosas y a mantener una conducción más relajada.

Finalmente, se recomienda contar con auxilio mecánico en ruta ante cualquier imprevisto. Una falla eléctrica, un problema con un neumático o una batería descargada pueden resolverse de forma rápida y segura mediante un servicio especializado.

En ese sentido, se aconseja contar con servicios de asistencia mecánica y remolque que cubran todo el país, reduciendo riesgos y evitando reparaciones improvisadas o esperas prolongadas al costado del camino. El ACA incluso cuenta con una “gomería móvil”.

¿Qué es lo más importante al momento del cambio de una goma? “Lo primero es acomodar bien el cricket en el lugar que el auto tiene marcado”, subrayó Pérsico. “Generalmente en el zócalo, a unos 15 o 20 cm. de la punta, donde está reforzado”, dijo.

El paso siguiente es “aflojar la rueda, controlando siempre de tener la tuerca de seguridad”, señaló el mecánico. Al volver a colocar la rueda de auxilio o reparada, debemos certificar fehacientemente que todas las tuercas hayan quedado bien ajustadas.

Otro consejo es evitar el exceso de equipaje, que no solo reduce la comodidad, sino que afecta el comportamiento del auto. Así, se sugiere distribuir el peso y evitar objetos sueltos dentro del habitáculo.

Quien además debe prepararse es el conductor. Por eso, se aconseja descansar antes de comenzar el viaje, evitar comidas pesadas y planificar paradas cada dos o tres horas: la fatiga y la distracción son factores de riesgo tan importantes como una falla mecánica.

Fuente: Diario Popular

